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среда, 24 марта 2021 22:38

Чернобыльская АЭС переходит на особый режим работы

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Чернобыльская АЭС переходит на особый режим работы
Особый режим продлится минимум до 4 апреля. Фото: Facebook

С 25 марта Чернобыльская АЭС переходит на особый режим работы.

Это связано с введением противоэпидемических мероприятий, сообщает пресс-служба станции.

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"Для нераспространения коронавируса приняли решение перевести персонал ЧАЭС на особый режим работы.

Минимум до 4 апреля 2021 года на рабочих местах останется только оперативный персонал, который обеспечивает ядерную и радиационную безопасность объекта ", - говорится в сообщении.

Чернобыльская АЭС договорилась с Корейским институтом исследований атомной энергии о дезактивации радиоактивных фрагментов бетона и металла. Соответствующее соглашение недавно подписали на Чернобыльской АЭС.

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