Церковный праздник 8 июня: кому сегодня молятся

8 июня чествуют апостола Карпа из числа 70-ти. Фото: tatmitropolia.ru

8 июня православная церковь молитвенно почитает апостолов Карпа и Алфея - от 70-ти приближенных ко Христу, мучеников Аверкия и Елены, проповедника Иоанна Психаита, исповедника. Также поминают мученика Георгия Нового.

Святой апостол Карп был учеником и спутником святого апостола Павла. В Библии, в обращении к Тимофею апостол упоминает имя Карпа, в доме которого в городе Троаде он оставил фелонь (богослужебное облачение. - Gazeta.ua) и книги. Зная Карпа, как человека добродетельного, который обладает высокой чистотой ума, апостол Павел поставил его епископом города Берия во Фракии. Апостол Карп горячо проповедовал Евангелие на острове Крит. Здесь его посетил святой Дионисий Ареопагит, который в своих воспоминаниях рассказывает о замечательных видения апостола Карпа.

Святой апостол Алфей из числа 70-ти происходил из галилейского города Капернаум и был отцом апостолов Иакова Алфеева и Матфея. Святые мученики Аверкий и Елена, по библейским преданиям, были детьми святого апостола Алфея. За исповедание веры в Иисуса Христа святой Аверкий был привязан нагим среди пасеки и умер мученической смертью от укусов пчел. Сестра его, святая Елена, была забита камнями.

Святой исповедник Иоанн Психаит жил в IX веке. Еще юношей стал монахом Психаитскои лавры, недалеко от Константинополя. Жизнь святого Иоанна была полна аскезы и добрых деяний во славу Божию, за что монах получил дар исцелять больных, немощных и одержимых. Святого подвергли гонениям враги христианской веры, чтобы заставить его отречься от почитания святых икон. Однако преподобный Иоанн отказался подписать отречение, а взамен обвинил нечестивого императора Льва Исавра в ереси. За это Иоанна Психаита отправили в ссылку, где он завершил свои дни, выдержав страшные испытания, и скончался.

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Святой мученик Георгий Новый Кратовський - православный христианский новомученик, поситаемый в Болгарии, Сербии, Македонии и России. Один из девяти софийских святых. Родился в 1497 году в городе Кратово в знатной болгарской семье, его родители были христианами. В то время в Болгарии были массовые гонения мусульман Османской империи против христиан. Однажды турки встретили юношу Георгия на улице и, желая обратить его к магометанство, надели ему на голову мусульманский головной убор. Но юноша сбросил его на землю. Тогда турки схватили Георгия и сильно избили, заставляя отречься от веры. Когда и это не помогло, подвергли юношу пыткам. А затем на главной площади разожгли огонь и бросили на него еще живого Георгия.

18-летний юноша умер с именем Христа, во время его сожжения происходили Божьи знамения и чудеса. Мощи святого Георгия тайно похитили с места сожжения братья по христианской вере и захоронили в церкви.

8 июня православная церковь также отмечает день обретения мощей преподобного Макария, основателя Калязинского монастыря которое произошло в 1521 году, и молитвенно чтит святого Александра, покойного в 1794 году.