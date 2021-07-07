Церковный праздник 8 июля сегодня молятся князю и его жене

8 июля православные христиане чтят память Муромских чудотворцев князя Петра и его жены Февронии.

Петр вступил на престол в 1208 году. За несколько лет до этого он заболел проказой и никто не мог его излечить. Петру приснился сон, что его может исцелить дочь пчеловода - благочестивая дева Феврония.

Автор: pinterest.com Супруги прославился праведной жизнью и благочестием.

Так и случилось: женщина вылечила князя. Петра так покорили честность, благочестие, мудрость и доброта целительницы, что он решил жениться на ней.

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Из-за того, что Феврония была из простого рода, бояре не хотели этой свадьбы, но князь отстаивал свою любовь. Из-за этого их выгнали. Но вскоре город Муром постиг гнев Божий, и народ потребовал, чтобы князь вернулся вместе со святой Февронией.

Их издавна считали покровителями семейного очага и хранителями супружеской любви. Говорят, что супруги умерли в один день. Перед смертью приняли монашеский постриг с именами Давид и Евфросиния. Похоронили их тела в одном гробу.

День Ангела сегодня отмечают Петр, Денис, Семен и Василий. Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения.