Церковный праздник 29 мая - православные вспоминают святого, который ребенком стал монахом

Автор: vk-kp.info Преподобный Феодор Освященный стал монахом в 14 лет

29 мая в православной церкви почитают память Преподобного Феодора Освященного. Он прославился тем, что еще с детства сам отказался от радости земной жизни ради веры в Бога.

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Преподобный Феодор происходил из Египта и был сыном богатых и знатных родителей-христиан. На Рождественские праздники они устроили большое застолье с множеством блюд и напитков. Все беззаботно веселились, и только парень отказался. Подумал: "Если я буду принимать как должное радости земного бытия, не избавит меня Господь настоящей радости в Царстве Небесном?"

В 14 Феодор лет тайно ушел из дома и поселился в одном из монастырей. Услышав о преподобном Пахомию Великому, захотел увидеть подвижника. Тот с любовью принял юношу. Оставшись в обители, Феодор быстро преуспел во всех монашеских подвигах, особенно в полном послушании своему наставнику и в сострадании к окружающим братьям. Мать Феодора с письмом от епископа пришла к преподобному Пахомию. Умоляла увидеться с сыном. Но инок, опасаясь нарушить обет отречения от мира, отказался встретиться с матерью.

Видя разум и способности святого Феодора, преподобный Пахомий однажды приказал ему говорить поучения братии от Божественного Писания. Святому Феодору тогда было 20 лет. Он беспрекословно повиновался и стал говорить, но некоторые из старших братьев обиделись, что им читает поучение новоиспеченный монах, и удалились. Тогда преподобный сказал им: "Вы подчинились дьяволу и своим самомнением погубили свои труды. Вы не Феодора отвергли, а отвергли Слово Божие и лишились Святого Духа".

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Святой Пахомий назначил преподобного Феодора строителем Тавенниськои обители, а сам ушел в более уединенный монастырь. Святой продолжал заботиться о своем наставнике. Потов Феодор взялся руководить Тавенниським монастырем, а позднее стал во главе всех Фиваидських обителей.

Преподобный Феодор Освященный прославился святостью жизни и даром чудотворения. Скончался в глубокой старости.

В народе 29 мая называют днем Федора Житника. Сегодня приметы советуют бережно относиться к земле: нельзя забивать в нее колья, копать ямы, использовать для нее любые острые предметы.