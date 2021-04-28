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четверг, 29 апреля 2021 05:01

Церковный праздник 29 апреля. Сегодня можно очиститься от грехов

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Церковный праздник 29 апреля. Сегодня можно очиститься от грехов
29 апреля верующие проводят очистительные обряды. Фото: pixabay.com

В этом году на 29 апреля приходится Чистый Четверг - последний четверг перед Пасхой.

Сегодня вспоминают важные события из жизни Христа. Верующие почитают Тайную Вечерю Иисуса Христа с 12 учениками, во время которой Спаситель совершил омовение ног апостолам.

29 апреля верующие проводят очистительные обряды и идут в церковь каяться в грехах.

В Чистый четверг нужно убрать в доме, сарае, на огороде и в саду. Стоит устроить купание до наступления рассвета, ведь верят в целебность воды в этот день. В нее можно положить любое серебро, что есть дома.

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Именно сегодня хозяйки пекут куличи, красят яйца и готовят праздничные блюда. Если куличи получатся пышными - весь год пройдет в достатке.

Нельзя ничего одалживать и отдавать из дома в этот день - можно отдать свой достаток и покой. Запрещено поднимать что-то с земли. Советуют перечислить три раза семейные сбережения или бросить в воду для мытья пола монеты, чтобы жить в достатке.

29 апреля именины празднуют Леонид, Павел, Михаил, Ника, Ирина. На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю.

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