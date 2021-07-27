Церковный праздник 28 июля - сегодня особый день для украинских христиан

Сегодня отмечают годовщину Крещения Руси. Фото: myukraine.org.ua

28 июля православная церковь чтит память святого равноапостольного великого князя Владимира Святославовича, который в крещении получил имя Василий. Также сегодня отмечают годовщину Крещения Руси, что является государственным праздником. Многие православных церквей в этот день устраивают особые богослужения и звенят в колокола.

Gazeta.ua предлагает узнать больше о событиях крещения.

Придя к власти с помощью варяжской дружины и языческой элиты, Владимир ради их интересов ввел языческий пантеон богов. Впоследствии убедился, что для укрепления государства и его престижа нужна новая вера. Киевское государство поддерживало тесные отношения с Византией - богатым, мощным и культурно влиятельным государством того времени. Поэтому князь решил принять христианство и окрестить весь свой народ. Массовое крещение в Киеве состоялось в 988 году при впадении реки Почайны в Днепр. После православия приняли другие города Руси.

Не всюду этот процесс происходил без сопротивления, как в Киеве. Головные противниками были служители языческой веры - волхвы, влияние которых на южных землях Руси было незначителеным. Зато на севере в Новгороде, Суздале, Билоозерьи они подстрекали население к открытым выступлениям против христианских священников. Поэтому две веры долгое время сосуществовали на Руси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня чтят святого, который после смерти заставил преступников сдаться

Для нормализации церковной жизни в своем государстве, Владимир издал Устав, назначив десятину на содержание церкви, и определил права духовенства. Пытался дать структурное оформление новой религии, вроде византийского. Христианство, проповедуя милосердие и христианскую любовь, объединило религиозно великую державу Владимира и положительно повлияло на мораль руководящей верхушки и населения.

С принятием христианства на Руси распространилась письменность, начали активно строить учебные заведения.

Самого же князя, который окрестил Русь, канонизировали после смерти. Православная и католическая церкви признали его равноапостольным святым.

28 июля День ангела отмечают Василий и Владимир. Не забудьте поздравить именинников. Gazeta.ua предлагает узнать больше о происхождении этих имен и выбрать удачное приветствия.