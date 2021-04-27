Церковный праздник 28 апреля - как сегодня не накликать беду

В Пудов день осматривают пчельники и пасеки. Фото: pixabay.com

Православные 28 апреля почитают святого апостола Пуда. Этот праздник в народе прозвали Пудов день.

Он был один из 70 апостолов, которые были посланы с Евангельским благовестием перед пришествием Иисуса. Имел высокий чин и мог принимать других апостолов в своем доме, который превратили в храм. Пуд был также известен также как член Римского Сената.

"На святого Пуда пришла пора пчел доставать", - говорят пчеловоды.

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В Пудов день они осматривали пчельники и пасеки, ведь считали это насекомое Божьей угодницей. Народ верил, что пчела кусает только грешников. Также за поведением насекомых могли предсказать погоду. Если пчелы сидят в улье - то будет дождь, озлобленные - к засухе.

В этот день нельзя работать допоздна и громко петь. Говорят, что так человек навлечет на себя несчастье.

День Ангела сегодня празднуют Анастасия, Андрей, Виктор, Павел, Петр. На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю.