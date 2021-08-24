Церковный праздник 25 августа - что сегодня отмечаем

25 августа церковь чтит память святых мучеников Аникиты и его племянника Фотия. Они были родом из Никомидии.

Gazeta.ua предлагает ознакомиться с историей святых.

Аникита был военным сановником, обличал императора Диоклетиана, который установил на городской площади орудия казни, чтобы устрашать христиан. Разгневанный Диоклетиан приказал мучить святого Аникита, а затем бросить его на съедение зверям. Но выпущенный лев стал ласковым к нему.

Внезапно начался сильное землетрясение, тогда упало капище Геркулеса, и под проваленной городской стеной погибло много язычников. Палач занес меч, чтобы отсечь голову святому, но сам упал без сознания. Святого Аникиты стали колесовать и курить огнем, но колесо остановилось, а огонь погас. Мученика бросили в котел с кипящим оловом, но олово остыло. Так Господь хранил Своего раба.

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Племянник мученика - святой Фотий поддерживал Аникиту. И меч, занесенный над новым исповедником, ранил самого палача. Мучеников посадили в темницу. Из-за отказа отречься от своей веры их привязали за ноги к диким лошадей, но святые оставались невредимыми. Не пострадали они и в накаленной бане, которая развалилась.

В результате Диоклитиан велел разжечь огромную печь, и множество христиан, воодушевленных подвигами святых Фотия и Аникиты, сами ступили в нее со словами: "Мы христиане!". Все они умерли с молитвой на устах. Тела святых Аникиты и Фотия не пострадали от огня и даже волосы их остались целым. Многие из язычников, которые присутствовали, уверовали во Христа.

Автор: azbyka.ru

Сегодня наши предки убирать в уездах, где находились бороны, лошадиные упряжки, сохи. Народ верил, что 25 августа нужно прибраться, чтобы черт ногу не сломал и не разозлился.