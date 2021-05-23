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понедельник, 24 мая 2021 05:01

Церковный праздник 24 мая. Сегодня можно потерять покой в семье

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Православная церковь 24 мая чтит память священномученика Мокия. В народе его называют Мокрым.

Во время гонения на христиан императора Диоклетиана святой Мокий убеждал язычников не праздновать день бога Диониса, покаяться и обратиться к Иисусу Христу. Святой Мокий пережил пытки. За проповедование христианской веры ему отсекли голову.

В этот день, как правило, идет сильный дождь. Говорят, что сегодня нельзя работать, ведь тогда град побьет посевы.

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Чтобы улучшить состояние волос, надо вымокнуть под дождевой водой. 24 мая советуют завершить все запланированные ранее дела. Веруют, что сегодня нельзя никому ничего давать в долг, ведь семья потеряет покой.

Также народ отмечают 24 мая праздник Арины капустницы. На Руси в этот день высаживали капусту и огурцы. Делали это исключительно женщины.

24 мая православная церковь вспоминает святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Братья были православными монахами и создателями славянской письменности.

Автор: pixabay.com
  Славянская письменность была создана в IX веке, около 862 года.
Славянская письменность была создана в IX веке, около 862 года.

Кирилл создал славянскую азбуку в IX веке на основе греческой. Он существенно изменил ее, чтобы передать славянскую звуковую систему.

Были созданы две азбуки - глаголица и кириллица. А помогал Кириллу его младший брат Мефодий.

День Ангела сегодня празднуют Иосиф, Ростислав и Кирилл. Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения.

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Дата
24
мая

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