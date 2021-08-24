Церковный праздник 24 августа. Кому сегодня молиться

Православные верующие 24 августа вспоминают святого мученика Евпла. В III-IV веке он жил на Сицилии.

Служил архидьяконом в городе Катания. По преданию, он всегда носил с собой Евангелие и пытался выступать с проповедью.

Автор: pinterest.com Архидиакон Евпл пострадал за христианскую веру

За это во время правления римского императора Диоклетиана Евпла схватили язычники и бросили в тюрьму. Там он признал перед всеми, что является христианином.

Его подвергли пыткам, пытали и мучили, чтобы он отрекся от Христа. Однако архидиакон не предал свою веру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сопротивление российской империи - что объединяет украинцев

Мученика убили мечом. Во время казни Евпл продолжал проповедовать. Мощи святого хранятся в церкви города Тревико, что в Италии.

День Ангела сегодня отмечают Александр, Федор и Василий. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.