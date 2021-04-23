Церковный праздник 24 апреля - православные вспоминают одно из величайших чудес Господа

24 апреля православные верующие отмечают Лазареву субботу. Сегодня церковь вспоминает воскрешение праведного Лазаря, один из знаковых чудес, совершенных Иисусом Христом.
Святой Лазарь был братом Марфы и Марии, жил с сестрами неподалеку от Иерусалима. Христос часто посещал их дом, а Лазаря называл своим другом.
Однажды человек заболел, и когда весть об этом дошла до Христа, он сказал: "Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, так прославится через нее Сын Божий". Лазарь умер за четыре дня до прихода Иисуса. После этого Христос воскресил умершего. Весть о чуде быстро разнеслась по Иудее. Величие и слава этого события были причиной Христова триумфального въезда в Иерусалим в Вербное воскресенье. Восторженный народ приветствовал Христа как своего Мессию.
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Церковь воскресения Лазаря считает символ того, что Господу подвластны и жизнь, и смерть человека, и надежда на будущее воскресение всех умерших, верующих в Христа, которые выполняли заповеди.
Празднование Лазаревой субботы установлено с древних времен. Накануне утром поют пасхальные песнопения. В самую субботу служат Литургию Иоанна Златоуста. При этом священники меняли свое темное одеяние на праздничное белое.
Прихожане просят Бога об исцелении. Считается, что в этот день все молитвы без исключения будут услышаны. Некоторые считают, что сегодня стоит задуматься о своей смерти, о душе и ее назначения.
Несмотря на строгий пост перед Пасхой, сегодня верующим позволяли побаловать себя в еде и напитках, например рыбными блюдами и красным вином.
24 апреля особый день для Николая, Прохора, Петра и Иакова. Сьогогдни они празднуют именины. По традиции должны сходить в церковь и помолиться перед иконой святых покровителей. Gazeta.ua предлагает больше узнать о сегодняшних именинниках и их духовных наставниках.
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