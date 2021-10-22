Церковный праздник 23 октября. Молятся святым, которых пытались сварить в кипятке

23 октября православная церковь вспоминает святых Евлампия и Евлампию. Они были братом и сестрой.

Происходили из знатной семьи и жили в Никомидии во времена правления императора Максимилиана. Первым христианство принял Евлампий. За ним последовала и сестра.

Автор: pinterest.com Максимилиан был ненавистником христиан

Император устроил гонения на христиан и приказал очистить город от них. Святые не побоялись и не захотели покидать город.

Евлампий даже посмеялся в лицо стражников императора. Брата связали и привели на суд. Несмотря на пытки и истязания Евлампий не отрекся от своей веры.

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Когда Евлампия узнала о том, как страдает брат, то тоже пошла на суд и объявила себя христианкой. Она сказала, готова терпеть страдания вместе со своим братом.

Их пытались сжечь брата и сестру в печи, сварить в кипятке, однако они остались невредимыми. После этого Максимилиан приказал отрубить голову Евлампию. Сетра же умерла от горя.

День Ангела сегодня празднуют Андрей и Василий. На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю.