Церковный праздник 22 октября - кому сегодня молиться

12 октября православная церковь вспоминает святого апостола Иакова Алфеева. Он был сыном Алфея и братом апостола Матфея.

Он является одним из 12 апостолов Иисуса Христа. Проповедовал христианство в Иудее, Эдессе, Тире, Газе, Елевтерополе и в соседних городах, а также и в Персии и Египте.

Автор: pinterest.com Иаков Алфеев. Картина Жоржа де Латура

Сведений о жизни святого мало, ведь они смешались с информацией о многих других Иаковах. Поэтому проследить его путь в христианской традиции сложно.

Его включают в состав апостолов в трех Евангелиях. Однако в других писаниях имя Иакова не вспоминают.

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Кроме этого, пишут о нескольких вероятных обстоятельствах смерти апостола. По одной из них он принял мученическую смерть в палестинском городе Острацине.

Его долго пытали и после длительных страданий распяли на кресте. В других источниках пишут, что Якова распяли на северо-востоке Ливии в Мармарице.

Мощи апостола хранятся в Риме в церкви Санти-Апостоли. Также частица мощей есть в Бари, в Соборе Святого Николая.

День Ангела сегодня отмечают Максим, Петр и Константин. На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю.