Церковный праздник 2 июня - сегодня молятся врачу, которому сверлили ноги

Святому мученику Фалалею молятся об исцелении самых разных недугов. Фото: nizhyn.in.ua

Сегодня, 2 июня, православные верующие отмечают День памяти мучеников Фалалея, Александра и Астерия. Это христиане, отдавшие жизнь в муках за имя Хириста.

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Все события разворачивались в годы царствования римского императора Нумериана (283 - 284). Правитель города Эгеи (территория современной Греции - Gazeta.ua) Феодор приказал воинам собрать всех христиан. Тех, кто не откажется от веры, - убить. Среди схваченых был 18-летний Фалалей. По описаниям, очень красивый, с белокурыми волосами. Юноша сразу признался, что был христианином. На уговоры отречься от веры резко ответил:

"Я - христианин, родом из Ливана. Научился врачебного искусства у врача Макария. Делай со мной, что хочешь, потому что годится мне умереть за Христа, небесного Бога, Спасителя моего. Он поможет мне вытерпеть муки до конца".

Феодор приказал двум палачам, Александру и Астерию, просверлить ноги юноши и подвесить на веревке вниз головой. Те вместо юноши повесили кусок дерева. За это их жестоко избили, а затем отсекли головы.

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Тогда правитель Эгеи дважды попытался просверлить ноги Фалалея, но не смог, потому что ему отсохли руки. Мученик исцелил Феодора, а он приказал слугам его утопить. Сделать это так же не удалось, тогда юношу бросили голодным зверям, но и они не трогали. К концу Фалелю отрезали голову.

Мощи святого находятся в храме святого Агафоника в Константинополе. Верующие считают, что они творят чудеса. В частности мученику Фалалею молятся об исцелении самых разнообразных недугов.

В народе сегоднешний праздник называли по-разному: День Фалалея, Фалалей Тепловой, Огуречник День Алексия, Грядочник, Фалалей Теплый и тому подобное. Сам мученик Фалалей часто был известен под именем огуречника, поскольку именно 2 июня люди начинали сеять огурцы. Говорили: "Пришел Фалалей - досей огурцы скорее".