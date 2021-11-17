Церковный праздник 18 ноября: кому сегодня молиться

В православной церкви 18 ноября почитается память Иона, который был святым и архиепископом Львовским и Великоновгородским (игуменом Отенской пустыни).

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Иона рано остался сиротой – в 3 года у него умерла мать, а в 7 лет ушел из жизни и отец. Воспитывала Иона благочестивая вдова по имени Наталья Медоварцев. Именно она привила ему веру в Бога. Иона занимался организацией приютов в Новгороде для отверженных, вдов и сирот.

Кроме того, он прославился многочисленными чудесами, которые мог совершать с Божьей помощью. Так, например, Иона сумел остановить моровую болезнь, унесшую жизни 250 тыс. человек. В летописи говорится о том, что Иона совершил крестный ход в Зверин монастырь, и это помогло ему преодолеть недуг.

Иона был причислен к лику святых в 1549 году на Макарьевском соборе. В его жизнеописании говорится, что после смерти Ионы возле его гроба совершалось большое количество чудес, и многие люди именно по этой причине уверовали во Христа.

Автор: inlviv.in.ua 18 ноября – день Ионы

В народе отмечали день Иона. В этот день незамужние девушки молились о том, чтобы небеса послали им красивых женихов. Сегодня можно приманить счастье, разбрасывая рано утром у дома мелкие монетки и изделия, сделанные своими руками.