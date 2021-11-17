Церковный праздник 18 ноября: кому сегодня молиться

 
Ексклюзивы
1/5
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
4 Просмотров: 1476
"Америкосы, запроданцы!" - как антивакцинаторы отстаивали своего лидера под судом
"Америкосы, запроданцы!" - как антивакцинаторы отстаивали своего лидера под судом
Просмотров: 630
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
"Будем закрывать магазины и ехать в Польшу" - как живет на карантине курортный Миргород, куда со всего мира ездят за водой и особенным салом
Просмотров: 1611
"Вагнергейт": что известно о деле и как к этому причастен офис Зеленского
"Вагнергейт": что известно о деле и как к этому причастен офис Зеленского
Просмотров: 621
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
1 Просмотров: 7633
Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега
Убийцей 24-летнего патрульного оказался его коллега
Просмотров: 3060
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
Просмотров: 846
Путин одержим Украиной, а Киев стремится стать мировой столицей криптовалюты - обзор прессы
Путин одержим Украиной, а Киев стремится стать мировой столицей криптовалюты - обзор прессы
Просмотров: 1116
Занялся спортом в 42 года, хотел похудеть: как школьный дворник из Херсона Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Занялся спортом в 42 года, хотел похудеть: как школьный дворник из Херсона Игорь Евтушенко стал чемпионом мира по джиу-джитсу
Просмотров: 963
На Софиевской площади установили сотню пустых стульев в поддержку заложников Кремля
На Софиевской площади установили сотню пустых стульев в поддержку заложников Кремля
Просмотров: 216
Фото
Все фото
5
6
4
9
21
День ангела 18 ноября: кто сегодня именинник
День ангела 18 ноября: кто сегодня именинник
Украинские военные посадили вертолет на жерло вулкана
Украинские военные посадили вертолет на жерло вулкана
Обладатель &quot;Оскаров&quot; снимал фильм в Киеве и зашел в пиццерию ветеранов
Обладатель "Оскаров" снимал фильм в Киеве и зашел в пиццерию ветеранов
&quot;Не про**ите город&quot;: в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
"Не про**ите город": в Киеве протестовали архитекторы - яркие фото
&quot;Вовина тысяча&quot; всколыхнула сети
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
Видео
Все видео
На границе Украины завернули московского блогера
На границе Украины завернули московского блогера
Подрыв трубы завода в Днепре показали на видео
Подрыв трубы завода в Днепре показали на видео
Почти 400 млн просмотров: клип украинского режиссера получил MTV EMA 2021
Почти 400 млн просмотров: клип украинского режиссера получил MTV EMA 2021
14 ноября чтят память целителей Космы и Дамиана
14 ноября чтят память целителей Космы и Дамиана
Церковный праздник: кому сегодня молиться, чтобы защитить дом от пожаров
Церковный праздник: кому сегодня молиться, чтобы защитить дом от пожаров
Интервью
1/5
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 792
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3 Просмотров: 2340
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
Просмотров: 1026
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
"Маск сделал удивительные вещи, но в душе – ребенок. Не видит темного сердца человечества" – Ричард Морган
Просмотров: 945
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
"Коля Харьковский сказал: "Моя куртка стоит дороже, чем вся ваша семья" - адвокат Игорь Черняк
Просмотров: 8226
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
17 ноября 2021
Просмотров: 243
Схуднемо потім
Маю кількох улюблених продавчинь у своєму районі. Тетяна з фермерського м'ясного магазину постійно цікавиться новинами, справами на роботі. ...
четверг, 18 ноября 2021 05:00

Церковный праздник 18 ноября: кому сегодня молиться

  Комментировать

В православной церкви 18 ноября почитается память Иона, который был святым и архиепископом Львовским и Великоновгородским (игуменом Отенской пустыни).

Gazeta.ua предлагает подробнее ознакомиться со святым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: День ангела 18 ноября: кто сегодня именинник

Иона рано остался сиротой – в 3 года у него умерла мать, а в 7 лет ушел из жизни и отец. Воспитывала Иона благочестивая вдова по имени Наталья Медоварцев. Именно она привила ему веру в Бога. Иона занимался организацией приютов в Новгороде для отверженных, вдов и сирот.

Кроме того, он прославился многочисленными чудесами, которые мог совершать с Божьей помощью. Так, например, Иона сумел остановить моровую болезнь, унесшую жизни 250 тыс. человек. В летописи говорится о том, что Иона совершил крестный ход в Зверин монастырь, и это помогло ему преодолеть недуг.

Иона был причислен к лику святых в 1549 году на Макарьевском соборе. В его жизнеописании говорится, что после смерти Ионы возле его гроба совершалось большое количество чудес, и многие люди именно по этой причине уверовали во Христа.

Автор: inlviv.in.ua
  18 ноября – день Ионы
18 ноября – день Ионы

В народе отмечали день Иона. В этот день незамужние девушки молились о том, чтобы небеса послали им красивых женихов. Сегодня можно приманить счастье, разбрасывая рано утром у дома мелкие монетки и изделия, сделанные своими руками.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Церковный праздник 18 ноября: кому сегодня молиться». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Не помогли ни капуста, ни спорт&quot; - 20-летняя Тринчер показала, какую хочет сделать грудь
"Не помогли ни капуста, ни спорт" - 20-летняя Тринчер показала, какую хочет сделать грудь
 Просмотров: 12069
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
Россияне готовят наступление на Донбассе по трем направлениям - Бутусов
 1 Просмотров: 7633
Неделю умирала дома: четырехлетнюю девочку до смерти избил отец
Неделю умирала дома: четырехлетнюю девочку до смерти избил отец Просмотров: 6516
Иво Бобул, Бебешко и другие звезды, рассекретившие размер пенсии: &quot;Смешно говорить&quot;
Иво Бобул, Бебешко и другие звезды, рассекретившие размер пенсии: "Смешно говорить"
5
 Просмотров: 5904
Ахметов вышел на открытое противостояние с Зеленским - &quot;слуга&quot;
Ахметов вышел на открытое противостояние с Зеленским - "слуга" Просмотров: 5796
Общество
День ангела 18 ноября: кто сегодня именинник
День ангела 18 ноября: кто сегодня именинник
5
 Просмотров: 45
Украинские силовики усиливают патрулирование границы с Беларусью
Украинские силовики усиливают патрулирование границы с Беларусью Просмотров: 18
Открыли первый в Украине анонимный кабинет вакцинации
Открыли первый в Украине анонимный кабинет вакцинации Просмотров: 315
В Украине испытали боевую часть к ракетам РС-80
В Украине испытали боевую часть к ракетам РС-80 Просмотров: 702
В правительстве посчитали, как можно "спустить" 1000 грн за вакцинацию
В правительстве посчитали, как можно "спустить" 1000 грн за вакцинацию Просмотров: 675
Больше всего комментируют
9
В "Слуге народа" критически отреагировали на расследование Bellingcat
4
"Русский шпион сидит рядом с президентом, а не в тюрьме" - Бутусов о Демченко
3
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3
Доллар дорожает второй день подряд
3
Киев поднимает стоимость проезда до 20 грн
Голосов: 57549
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть