Церковный праздник 16 апреля: сегодня матери должны молится за детей

В этот день может ухудшиться состояние здоровья. Фото: pinterest.com

16 апреля церковь чтит память Никиты Исповедника. В народе этот праздник называют Половодье.

Святой Никита жил в VIII-IX вв. и был игуменом обители Микидийской. С этого дня уже сходил лед и таял снег.

16 апреля называли днем ​​угощения водяного. Ведь считали, что он просыпается вместе с реками. Его задабривали хлебом, кашей, куриными потрохами. Особенно даров не должны жалеть рыбаки. Традиция зародилась еще на Руси во времена двоеверия.

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Священнослужители советуют утром читать молитву "Отче наш", сразу после пробуждения. Не стоит 16 апреля решать финансовые вопросы, планировать дорогие покупки, давать и брать деньги в долг. Следите за чистотой в доме и не оставляйте грязную посуду.

В этот день может ухудшиться состояние здоровья, особенно уязвимы дети. Матери должны обращаться в молитве к святому Никите с просьбой защитить малыша.

15 апреля православная церковь чтила память преподобного Тита. Он ревностно защищал церковь от нападок еретиков-иконоборцев.