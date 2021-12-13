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вторник, 14 декабря 2021 05:02

Церковный праздник 14 декабря. У кого сегодня просить мудрости и ума

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14 декабря православная церковь вспоминает святого пророка Наума - одного из 12 малых пророков. Его чтили как покровителя грамоты и наук.

Родился в поселке Елкоша, находившемся на территории Галилеи, в XII веке до нашей эры. Впоследствии переселился в Иудею, где и пророчил всю жизнь.

Автор: pinterest.com
  Пророк Наум
Пророк Наум

Сведений о жизни Наума до наших дней сохранилось мало. Известно, что он является автором книги пророчеств, вышедшей примерно в 663 году до нашей эры.

Книга состоит из трех глав. В ней говорится о городе-столице будущего ассирийского государства, которое угрожало всему Востоку, Ниневия. Святой пророчествовал падение и гибель города, которую наведет Господь в наказание за поклонение идолам, разврат, колдовство и порабощение народов.

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"Господь долготерпелив и велик могуществом, и не оставляет без наказания; в вихре и в буре хода Господа, облако - пыль от ног Его. Он запретит море, и оно высыхает, и все реки иссякают; увядает Васан и Кармил, и блекнет цвет на Ливане. Горы трясутся пред Ним, и холмы тают, и земля колеблется пред лицем Его, и вселенная и все живущие в ней. Перед возмущением Его кто устоит? И кто стерпит пламя гнева Его? Гнев Его разливается как огонь; скалы распадаются перед Ним. Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него", - пишет Наум.

По преданию, многие исторические пророчества святого вскоре сбылись. Умер Наум в 45-летнем возрасте, а похоронили его на родине. Ему молятся за мудрость и просят "наставить на ум".

День Ангела сегодня отмечают Анастасия и Дмитрий. На именины нужно посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.

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