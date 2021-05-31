Церковный праздник: 1 июня нельзя проводить генеральную уборку

1 июня церковь чтит память священномученика Патрикия Прусского и трех его пресвитеров.

Патрик проповедовал учение Христа Спасителя и обличал заблуждения язычников, за что принял мученическую смерть вместе с тремя пресвитерами - Акакием, Менандр и полиенов.

Gazeta.ua предлагает подробнее узнать о жизни святого.

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Святой Патрикий жил в I веке и был епископом города Прусы в Вифинии (Малая Азия). Он открыто и смело проповедовал учение Христа Спасителя и обличал заблуждения язычников. За это был взят вместе с тремя пресвитерами Акакием, Менандр и полиенов и приведен на допрос к правителю города Юлия.

В то время Юлий уезжал лечиться на горячие источники и приказал вести за собой и христианского епископа с его пресвитерами, закованными в железные кандалы.

Умывшись в теплых источниках, Юлий принес жертву своим богам и, призвав святого Патрикия и других заключенных, предложил им принести жертву языческим богам, угрожая в случае отказа пытками.

Святой Патрикий на это отвечал: "Я христианин и поклоняюсь Единому Истинному Богу, Иисусу Христу, Который создал Небо и землю, и эти теплые источники на пользу всем людям". По велению Юлия святого бросили в горячий источник. С твердой верой мученик молился о помощи: "Господи, Иисусе Христе, помоги мне, рабу Твоему", - и остался невредим.

В бессильной ярости Юлий приказал отсечь головы святителю Патрикию и трем его пресвитерам. Покой мучеников пришло около 100 года после Рождества Христова.

Автор: religions.unian.ua Патрикий проповедовал учение Христа Спасителя

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За религиозным календарем 1 июня верующие чтят память святого князя Дмитрия Донского. Он был сыном Ивана II и внуком Ивана I Калиты. Мальчик рос сиротой. Его воспитанием занимался святитель Алексий, митрополит Московский и всея Руси.