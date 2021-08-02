Церковное Праздники 2 августа: с сегодняшнего дня святой Илья запрещает купаться

2 августа в православной церкви почитается память святого пророка Илии. Он был известен как ревностный христианин, активно боролся с идолопоклонством.

Пророк Илия родился в городе Фесфии (Тесвии) Галаадской за 900 лет до Рождества Христова. С малых лет Илья посвятил себя Богу, поселился в пустыне и жил в молитве и строгом посте. Тогда царем Израиля был Ахав, который призывал людей поклоняться идолам. Поклонницей идолопоклонства была и царица Иезавель. Среди израильских смельчаков, которые выступали против этого был Илья. Он ревностно молился, призывал людей покаяться и поверить в Единого Бога. Видя духовную гибель своего народа, Илья убеждал царя обратиться, он предсказывал бедствия для народа, если тот не одумается. Когда царь не послушал слов пророка, наступила трехлетняя засуха, повлекшая голод в стране. И только по молитвам святого пророка Ильи на жаждущую землю снова упал дождь.

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Автор: ukr.media Пророка Илию забрали живым на небо

Илья потерпел немало преследований от идолопоклонников. Когда он собирался умирать, то узнал, что Бог живым заберет его на небо. Так и произошло. Товарищ Ильи и другие свидетели видели как появилась огненная колесница и ангелы подняли Святого на небо. Именно так изображают Илью иконописцы - на огненной колеснице, запряженной четверкой крылатых лошадей, которые возносятся в небеса.

Во время земной жизни Иисуса Христа, помня о чудесах Ильи, иудеи воспринимали сына Божьего пророком. А во время Преображения Господня на горе Фавор Илья вместе с Моисеем разговаривали с Господом. В тропари праздника Илья трактуется как "Ангел телесный, твердыня пророков, второй предтеча Христова пришествия".

Что нельзя делать

В Ильин день и после него купаться нельзя. Считалось, что за неделю до праздника и после него купаться опасно, так как водяной или русалка могут вовлечь в воду.

В этот день старайтесь реже смотреть в зеркало. Особенно это предупреждение касается пожилых и больных людей - плохой влияние зазеркалье.

Не рекомендуется также бегать по улице, громко говорить, петь, кричать, стрелять.

Нельзя заниматься сельскохозяйственными работами, сено уже должно быть убрано.

В народе сегодня отмечают день Ильи, который назван в честь святого пророка. Считалось, если 2 августа пойдет дождь, то он обладает целебными свойствами.