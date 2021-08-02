Церковное Праздники 2 августа: с сегодняшнего дня святой Илья запрещает купаться

 
Ексклюзивы
1/5
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
1 Просмотров: 1296
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Просмотров: 333
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
4 Просмотров: 1188
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 207
Август начнется с мощной бури: какой погодой закончится лето
Август начнется с мощной бури: какой погодой закончится лето
1 Просмотров: 657
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Просмотров: 4932
В Зеленского не хватит смелости - украинцы высмеяли разговоры власти о ядерном оружии
В Зеленского не хватит смелости - украинцы высмеяли разговоры власти о ядерном оружии
2 Просмотров: 792
Минские договоренности осенью попытаются провести через Верховную Раду - политолог
Минские договоренности осенью попытаются провести через Верховную Раду - политолог
Просмотров: 369
Нужно ли Украине переходить на четырехдневную рабочую неделю: мнение экспертов
Нужно ли Украине переходить на четырехдневную рабочую неделю: мнение экспертов
Просмотров: 567
Аравийская нефть и образа Горбачева - от чего развалился Советский Союз
Аравийская нефть и образа Горбачева - от чего развалился Советский Союз
Просмотров: 666
Фото
Все фото
6
5
3
10
4
Именины 2 августа: как оригинально поздравить с Днем ангела
Именины 2 августа: как оригинально поздравить с Днем ангела
1 августа День ангела отмечают обладатели мужественных имен. Не забудьте их поздравить
1 августа День ангела отмечают обладатели мужественных имен. Не забудьте их поздравить
Кличко поздравил украинских покорителей горы-убийцы и похвастался достижением
Кличко поздравил украинских покорителей горы-убийцы и похвастался достижением
Четверг в фотографиях: Ван Гог поднимается над Канадой, поезд протаранил грузовик и горящая Турция
Четверг в фотографиях: Ван Гог поднимается над Канадой, поезд протаранил грузовик и горящая Турция
Полицейские гоняли по аэропорту на мотоциклах. Показали видео
Полицейские гоняли по аэропорту на мотоциклах. Показали видео
Видео
Все видео
Адвокат Чауса заявил, что нашел подзащитного
Адвокат Чауса заявил, что нашел подзащитного
Украинские спасатели вылетели в Турцию для борьбы с масштабными пожарами
Украинские спасатели вылетели в Турцию для борьбы с масштабными пожарами
В Кирилловке трактором убирают пляж от мертвых медуз
В Кирилловке трактором убирают пляж от мертвых медуз
Международное свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат: как различить и где получить
Международное свидетельство о вакцинации и ковидный сертификат: как различить и где получить
Бежать будет некуда: блогер оценил смертельно опасный курорт на Одещине
Бежать будет некуда: блогер оценил смертельно опасный курорт на Одещине
Интервью
1/5
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1197
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 207
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Просмотров: 720
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 2196
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
2 Просмотров: 1836
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
30 июля 2021
Просмотров: 1099
Красномовна відповідь
На початку року сусідка 21-річна Олена влаштувалася секретаркою на завод із перероблювання олійних культур у райцентрі. Підприємство з іноземними ...
понедельник, 02 августа 2021 05:00

Церковное Праздники 2 августа: с сегодняшнего дня святой Илья запрещает купаться

  Комментировать

2 августа в православной церкви почитается память святого пророка Илии. Он был известен как ревностный христианин, активно боролся с идолопоклонством.

Пророк Илия родился в городе Фесфии (Тесвии) Галаадской за 900 лет до Рождества Христова. С малых лет Илья посвятил себя Богу, поселился в пустыне и жил в молитве и строгом посте. Тогда царем Израиля был Ахав, который призывал людей поклоняться идолам. Поклонницей идолопоклонства была и царица Иезавель. Среди израильских смельчаков, которые выступали против этого был Илья. Он ревностно молился, призывал людей покаяться и поверить в Единого Бога. Видя духовную гибель своего народа, Илья убеждал царя обратиться, он предсказывал бедствия для народа, если тот не одумается. Когда царь не послушал слов пророка, наступила трехлетняя засуха, повлекшая голод в стране. И только по молитвам святого пророка Ильи на жаждущую землю снова упал дождь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Именины 2 августа: как оригинально поздравить с Днем ангела

Автор: ukr.media
  Пророка Илию забрали живым на небо
Пророка Илию забрали живым на небо

Илья потерпел немало преследований от идолопоклонников. Когда он собирался умирать, то узнал, что Бог живым заберет его на небо. Так и произошло. Товарищ Ильи и другие свидетели видели как появилась огненная колесница и ангелы подняли Святого на небо. Именно так изображают Илью иконописцы - на огненной колеснице, запряженной четверкой крылатых лошадей, которые возносятся в небеса.

Во время земной жизни Иисуса Христа, помня о чудесах Ильи, иудеи воспринимали сына Божьего пророком. А во время Преображения Господня на горе Фавор Илья вместе с Моисеем разговаривали с Господом. В тропари праздника Илья трактуется как "Ангел телесный, твердыня пророков, второй предтеча Христова пришествия".

Что нельзя делать

В Ильин день и после него купаться нельзя. Считалось, что за неделю до праздника и после него купаться опасно, так как водяной или русалка могут вовлечь в воду.

В этот день старайтесь реже смотреть в зеркало. Особенно это предупреждение касается пожилых и больных людей - плохой влияние зазеркалье.

Не рекомендуется также бегать по улице, громко говорить, петь, кричать, стрелять.

Нельзя заниматься сельскохозяйственными работами, сено уже должно быть убрано.

В народе сегодня отмечают день Ильи, который назван в честь святого пророка. Считалось, если 2 августа пойдет дождь, то он обладает целебными свойствами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Церковное Праздники 2 августа: с сегодняшнего дня святой Илья запрещает купаться». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
1 августа День ангела отмечают обладатели мужественных имен. Не забудьте их поздравить
1 августа День ангела отмечают обладатели мужественных имен. Не забудьте их поздравить
5
 Просмотров: 12654
Загадочное исчезновение семьи с ребенком: какие версии родных и полиции
Загадочное исчезновение семьи с ребенком: какие версии родных и полиции Просмотров: 11421
Гороскоп на 31 июля: у кого откроется второе дыхание
Гороскоп на 31 июля: у кого откроется второе дыхание
 Просмотров: 8046
Катастрофу подстроили - родные летчика Табанюка
Катастрофу подстроили - родные летчика Табанюка Просмотров: 6849
Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены и собратьев
Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены и собратьев
4
 Просмотров: 5733
Общество
Стало известно, кто избил танцора Нади Дорофеевой
Стало известно, кто избил танцора Нади Дорофеевой Просмотров: 90
Именины 2 августа: как оригинально поздравить с Днем ангела
Именины 2 августа: как оригинально поздравить с Днем ангела
6
 Просмотров: 36
Гороскоп на 2-8 августа: когда ждать высоких заработков и побед
Гороскоп на 2-8 августа: когда ждать высоких заработков и побед
 Просмотров: 1530
"У меня был глубокий пессимизм лет пять назад. А сейчас Украина "выруливает" - Леонид Кравчук и другие в знаковых цитатах уходящей недели
"У меня был глубокий пессимизм лет пять назад. А сейчас Украина "выруливает" - Леонид Кравчук и другие в знаковых цитатах уходящей недели
 Просмотров: 639
Людей хотят переселять с домов без согласия всех жильцов. Это противоречит Конституции - экс-министр ЖКХ
Людей хотят переселять с домов без согласия всех жильцов. Это противоречит Конституции - экс-министр ЖКХ
 Просмотров: 306
Больше всего комментируют
12
Нужна медицинская помощь: СБУ сделала заявление о Чаусе
6
Объявили приговор живодеру, подозреваемому в изнасиловании котенка
6
За "Северный поток-2" Украина должна получить План действий по членству в НАТО - Порошенко
4
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
2
"Чаус в трусиках": скандальный экс-судья стал героем ярких фотожаб
Голосов: 56858
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть