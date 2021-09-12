Церковное праздник 13 августа: отмечаем день пояса Пресвятой Богородицы, который доказывает ее существование на земле

13 сентября церковь отмечает день Положения пояса Пресвятой Богородицы. Праздник основан в XII веке.

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Пресвятая Богородица Мария сама связала свой пояс с верблюжьей шерсти и передала его апостолу Томи, когда возносилась на небеса. Поскольку мощей Пресвятой Богородицы нет, так как она, по церковному преданию, принята во Неба всецело, то пояс, как и ее риза, остались на память о ней и как доказательство того, что она жила на земле.

Автор: rafail.com.ua

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Пояс прятали другие ученики после мученической смерти святого апостола Томи, а потом положили его в церкви Влахернской в ​​Константинополе, - там же, где появилась Богородица, держа свой омофор над народом Константинополя в IX веке. Это первое Положение честного пояса состоялось во времена правления императора Аркадия. Он привез пояс в Константинополь из Иерусалима, а его дочь Пульхерия спрятала пояс в золотой дарохранительнице в церкви Пресвятой Богородици. Там он хранился пять веков.

Второе Положение честного пояса состоялось в церкви Халкопратейском в Константинополе через 500 лет. Тогда Константинополем правил император Лев Мудрый. Его жена Зоя была освоена злым духом, который ее сильно мучил. В видении, посланном ей Господом, она узнала, что сможет выздороветь, когда на нее положат пояс Пресвятой Боородици. Тогда все начали искать его и нашли в дарохранительнице церкви Пресвятой Богородицы. Правящий Патриарх возложил пояс на императрицу и та сразу выздоровела. Из благодарности Богу за это чудо исцеления она украсила Пояс золотыми нитями и положила его обратно в ковчег.

Пояс передали в монастырь Ватопедского на святой горе Афон. Сейчас пояс разделен на три части, одна из которых хранится в том же монастыре, вторая - в монастыре в Трире (Германия), а последняя - в Грузии.

Автор: rafail.com.ua

13 сентября отмечается народный праздник Киприана или Журавлиное вече. В древности в народе говорили, что на Киприана журавли на болоте советуются, когда и как лететь в теплые края. Отсюда второе название праздника - Журавлиное вече. С этого дня начинался сбор клюквы и уборка корнеплодов.