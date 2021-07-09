Церковное Праздник 10 июля: сегодня вспоминают святого, который заботился о бедных и больных

В православной церкове 10 июля отмечают память святого Самсона, который всю жизнь посвятил медицине.

Самсон не мог равнодушно смотреть на страдания, поэтому в своем доме принимал всех больных и бедных. Милосердно оказывал им необходимый уход, а также утешение в молитве и вере.

После смерти родителей он раздал свое огромное состояние и отправился в Константинополь. Там он поселился в бедном доме и в тишине отдавался молитве. При этом Самсон не оставил благотворительной деятельности: он собирал больных и лечил их бесплатно. Особенно он заботился о страждущих неизлечимыми недугами и о тех, кого отказывались лечить другие врачи: прокаженных, парализованных, слепых, одержимых.

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Слава о преподобном Самсона распространилась по всему городу, и его дом стал убежищем для отчаявшихся. В 30 лет Самсон был рукоположен в священный сан святым патриархом Миной, который высоко ценил его богоугодные дела.

Преподобный Самсон много лет посвятил этим апостольским трудам и мирно скончался в весьма преклонном возрасте. Его святые мощи похоронили в церкви святого Мокия.

Больные приходили к могиле преподобного Самсона, чтобы провести там ночь; они прикладывались к его иконы и мазались маслом из лампады, горящей над могилой. Нередко преподобный Самсон являлся им один или в сопровождении святых бессребреников Космы и Дамиана и подавал Господа исцеления. В Полтаве есть церковь, освященная в честь святого Самсона.

Автор: azbyka.ru Святой Самсона всю жизнь посвятил медицине

10 июля нельзя употреблять нецензурных выражений и пытаться оскорбить друзей и малознакомых людей.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и городом.

Нельзя смотреть в зеркало до рассвета.

Нельзя выбрасывать остатки со стола.

Не стоит срывать живые цветы.

В народе 10 июля отмечается день Самсона Сеночного или сеногной. В этот период шли частые дожди и заготовленное сено намокало и гнило. Самсон является сыном благочестивых и богатых римлян. Он в свое время получил хорошее образование и, в частности, изучал врачебное искусство. Благодаря доброму сердцу, он безвозмездно помогал больным людям. Когда родители Самсона умерли, то он освободил всех рабов.