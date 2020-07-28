Центр реабилитации на ул. Жмаченко расширят - СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 585
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 423
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 972
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 819
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 4428
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 2331
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7812
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 981
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 711
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1998
Фото
Все фото
7
8
4
4
3
Нацгвардия получила новое оружие по стандартам НАТО
Нацгвардия получила новое оружие по стандартам НАТО
Поваленные деревья и затопленные улицы: показали последствия непогоды в Хмельницком
Поваленные деревья и затопленные улицы: показали последствия непогоды в Хмельницком
Начальника Фискальной службы задержали при получении взятки
Начальника Фискальной службы задержали при получении взятки
Разлились реки, села подтоплены: рассказали о последствиях непогоды на Закарпатье
Разлились реки, села подтоплены: рассказали о последствиях непогоды на Закарпатье
Полиция назвала лидеров скоростных антирекордов
Полиция назвала лидеров скоростных антирекордов
Видео
Все видео
Коронавирус за сутки фиксировали во всех областях: где наихудшая ситуация
Коронавирус за сутки фиксировали во всех областях: где наихудшая ситуация
Лисичанск освободили от сепаратистов
Лисичанск освободили от сепаратистов
Шабунин показал свой дом, который сожгли
Шабунин показал свой дом, который сожгли
Подозреваемого в госизмене экс-регионала выпустили из СИЗО
Подозреваемого в госизмене экс-регионала выпустили из СИЗО
"Хорошо относился, предлагал туалет" - освобожденные заложники о террористе
"Хорошо относился, предлагал туалет" - освобожденные заложники о террористе
Интервью
1/5
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 423
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 774
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 450
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1350
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5346
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
26 июля 2020
Просмотров: 954
Курорт прогодує
– Місцевим пощастило. Вода до них не доходить, – каже Анна Іванівна про жителів гірського селища Славське на Львівщині. Живе ...
вторник, 28 июля 2020 14:07

Центр реабилитации на ул. Жмаченко расширят - СМИ

  Комментировать
Центр реабилитации на ул. Жмаченко расширят - СМИ
На Жмаченко, 20 работает реабилитационный центр для детей-аутистов, детей с синдромом Дауна и с симптомами ДЦП

На ул. Генерала Жмаченко, 20 будет построен масштабный реабилитационный центр с необходимой инфраструктурой для детей-аутистов, детей с синдромом Дауна и с симптомами ДЦП.

Об этом говорится в сюжете ТРК "Киев".

"Уже почти 20 лет в Днепровском районе Киева, по улице Генерала Жмаченко, 20, работает духовно-просветительский центр ресоциализации "Варнава", где заботятся о сиротах, проводят социальную реабилитацию для детей-аутистов, детей с синдромом Дауна и с симптомами ДЦП, помогают людям с недостатками зрения, слуха, переселенцам из Донбасса и всем другим, кто нуждается в помощи", - говорится в сюжете.

Журналисты пообщались с родителями, которые рассказали о значительном прогрессе в развитии детей после посещения сеансов реабилитации.

По словам руководителя Центра "Варнава" Валерия Решетинского, преподаватели проводят разнообразные занятия с детьми от рисования к изучению букв. К каждому малышу - индивидуальный подход. Занятия проводятся бесплатно.

Как сказано в ТВ-сюжете, Центр реабилитации был построен на пустыре, теперь он будет расширяться из-за увеличения количества людей, нуждающихся в помощи.

"Получив все разрешительные документы, работники самостоятельно нанимали технику, вывезли оттуда 200 камазов мусора. Политические и экономические кризисы, которые углубились через коронавирус, существенно увеличили количество людей, нуждающихся в помощи. Поэтому в центре планируют расширять территорию. Здесь построят новую клинику и жилье для проходящих реабилитацию. А также современную школу и детский сад, многопрофильный центр развития ребенка, спортивные локации, творческие, художественные, компьютерные и другие студии для интеллектуального и физического развития детей", - отметил журналист ТРК "Киев".

Деятельность Центра не ограничивается Украиной, его специалисты обмениваются эффективными методами работы с партнерскими благотворительными организациями в США, Европе, Австралии и других странах мира.

Українські новини
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Центр реабилитации на ул. Жмаченко расширят - СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
июля

День святого Владимира: что нельзя делать этого дня

Самое читаемое
Украинская Кардашьян показала эротическое лифтоселфи с экстремально откровенным декольте
Украинская Кардашьян показала эротическое лифтоселфи с экстремально откровенным декольте
13
 1 Просмотров: 25695
Польша подсчитала количество виз, которые выдала украинцам
Польша подсчитала количество виз, которые выдала украинцам Просмотров: 13302
Праздничный ужин: 3 рецепта летних запеканок для выходных
Праздничный ужин: 3 рецепта летних запеканок для выходных Просмотров: 12843
Певица Анна Седокова поражает откровенными фото
Певица Анна Седокова поражает откровенными фото Просмотров: 9990
Пышногрудая модель поделилась фото с отдыха на Ибице
Пышногрудая модель поделилась фото с отдыха на Ибице
20
 Просмотров: 8055
Общество
В Украине дефицит судей: за 6 лет ни одного нового специалиста
В Украине дефицит судей: за 6 лет ни одного нового специалиста
В МИД призвали тщательно изучить обстоятельства гибели 3-летнего Мусы Сулейманова в Крыму
В МИД призвали тщательно изучить обстоятельства гибели 3-летнего Мусы Сулейманова в Крыму Просмотров: 81
Безсмертний: новое перемирие это - ловушка России
Безсмертний: новое перемирие это - ловушка России
 Просмотров: 279
ГБР открестилось от дела о томосе
ГБР открестилось от дела о томосе Просмотров: 261
Зеленский ввел безвизовый режим для китайцев
Зеленский ввел безвизовый режим для китайцев Просмотров: 279
Больше всего комментируют
22
"Мы поздно осознали, что Россия действительно намерена захватить Крым" — Волкер
15
Война на Донбассе: Россия открестилась от ответственности за соблюдение перемирия
8
Боец полка "Азов" умер после жестокого избиения
4
России грозит отключение от мировой банковской системы - посол
2
Боевики в первые часы нарушили режим перемирия на Донбассе
Голосов: 52432
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua