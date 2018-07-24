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вторник, 24 июля 2018 08:47

Центр Киева перекроют на три дня

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Центр Киева перекроют на три дня
В столице пройдут торжественные молебны и крестные ходы, посвященные 1030-летию крещения Киев-ской Руси-Украины Фото:static.espreso.tv

В центре Киева 24, 27 и 28 июля ограничат движение транспорта во время мероприятий по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины.

В столице пройдут торжественные молебны и крестные ходы, посвященные 1030-летию крещения Киевской Руси-Украины, в связи с чем предусмотрено ограничение движения всех видов транспорту,сообщает официальный портал Киева.

В частности, 24 июля с 12:00 до 13:00 на Андреевском спуске (от дома №23 по ул. Владимирской), ул. Десятинной (от ул. Владимирской до пл. Михайловской), пл. Михайловской, вул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской до ул. Костельной);

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27 июля с 11:00 до 16:30 на ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской к пл. Европейской), ул. Крещатик (от ул. Михайловской к пл. Европейской), Владимирском спуске (от пл. Почтового к пл. Европейской), Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского), ул. Михаила Грушевского (от ул. Шелковичной до пл. Европейской).

28 июля с 12:00 до 13:30 на бул. Тараса Шевченко (от дома №20 до дома №14), ул. Владимирской (от дома №56 до пл. Софийской), Владимирском проезде (от пл. Софийской к пл. Михайловской).

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24
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