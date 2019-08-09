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Цена угля по формуле "Роттердам+" была ниже цены реального импорта - Марунич

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Цена угля по формуле &quot;Роттердам+&quot; была ниже цены реального импорта - Марунич
Марунич провел анализ данных исследования компании Ernst & Young, в котором отражены цены на энергоуголь в Украине за период 2016-2017. Фото: Glav

Цена на энергоуголь по формуле "Роттердам+" в 2016-2017 годах в Украине была ниже цены реального импорта, за исключением второго квартала 2016 года, когда она была сопоставима с рыночной. Об этом написал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич на своей страничке в Facebook, передают Украинские Новости.

Дмитрий Марунич провел анализ данных исследования компании Ernst & Young, в котором отражены цены на энергоуголь в Украине за период 2016-2017 гг. По словам эксперта, в частности, цена на антрацит по формуле "Роттердам+" в течение всего периода была ниже себестоимости и цены реального импорта, соответственно ниже рыночной цены, и только во втором квартале 2016 года цена по формуле была сопоставима с рыночной.

"Как известно, 100% запасов антрацита было сконцентрировано в Луганской и Донецкой областях. В связи с приостановкой поставок с неподконтрольных территорий с марта 2017 года, внутренний источник снабжения антрацитом полностью исчерпался. В результате, потребление 2 кв. 2017 г. обеспечивается исключительно импортными поставками. Импортные поставки осуществлялись из РФ, ЮАР и США. Из представленного консультантами графика можно определить справедливую цену угля – она будет меньшей из величин себестоимости последней востребованной шахты в Украине, либо стоимости импортного угля. Видно, что в течение всего периода импортная цена была меньше, соответственно, рыночная цена на уголь в этот период определяется исходя из принципа импортного паритета. Также на графике представлена дополнительная кривая – цена угля на основании Порядка, утверждённого регулятором (цена по формуле). Интересно, что в течение всего периода данная цена была ниже себестоимости и цены реального импорта, соответственно ниже рыночной цены и только во втором квартале 2016 года цена по формуле и рыночная цена были сопоставимы", - написал Марунич.

Что касается цены на газовый уголь, то цена по формуле находилась на нижней границе стоимости фактического импорта, то есть соответствовала рыночной цене угля.

"В анализируемом периоде внутреннее производство угля газовой группы в значительной мере обеспечивало внутреннее потребление ТЭС. Себестоимость производства части украинских предприятий в 1 кв. 2016 – 3 кв. 2017 гг. была выше, чем цены фактического импорта газового угля. Учитывая такие условия функционирования рынка равновесная цена должна была быть установлена на уровне импорта на протяжении 2016 и 2017 г. Фактически, как можно увидеть на графике ниже, цена по формуле находилась на нижней границе стоимости фактического импорта, то есть соответствовала равновесной рыночной цене угля", - подчеркнул Марунич.

Напомним, 8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро задержали директора ГП "Оператор рынка", бывшего члена НКРЭКУ Владимира Евдокимова, а также сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу "Роттердам +".

3 марта 2016 Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла постановление №289, которым утвердила новую методологию расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известную как "Роттердам+"). Согласно данной методологии, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы "Роттердам+" прекратилась.

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