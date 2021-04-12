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понедельник, 12 апреля 2021 17:15

Цена пищевой продукции увеличилась на треть

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Цена пищевой продукции увеличилась на треть
Цены производителей пищевой продукции выросли на 30%. Фото: pixabay.com

В марте 2021 оптовые цены производителей промышленной продукции по сравнению с мартом прошлого года выросли на 26,3%. Цены в пределах Украины выросли на 20,1%, за пределами - на 53,4%.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 30,3%, в том числе в пределах Украины на 22,2%, за пределы Украины - на 58,5%, сообщает Государственная служба статистики.

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Больше всего выросли цены в производстве сахара - на 75,3%, в том числе внутри Украины на 79,6%.

2020 года реальные располагаемые доходы украинцев выросли на 2,6%. Это минимальный прирост за последние 4 года. Доходы населения составили 3972,4 млрд грн, расходы - 3989,4 млрд грн. Сбережения украинский сократились на 17 млрд грн. Располагаемый доход в расчете на одного человека составлял 73 355 грн.

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