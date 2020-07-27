Цена электроэнергии в Бурштынском энергоострове в 1,4 раза выше средней из-за искусственного дефицита, – Герус. Инфографика

В Бурштынском энергоострове создаются дефициты, которые приводят к росту цены. Фото: mbiz.censor.net.ua

В июле средняя цена на Рынке на сутки вперед (РСВ) в зоне регулирования "Остров Бурштынской ТЭС" составила 1700 грн/МВт-ч, что в 1,4 раза выше, чем на РСВ в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭС), где цена в июле составила 1200 грн/МВт-ч.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус на пресс-конференции 27 июля, передает БизнесЦензор.

"Вследствие того, что в Бурштынском энергоострове создаются дефициты, которые приводят к росту цены, мы видим, что в июле, в ОЭС Украины цена была почти 1200 грн/МВт-ч, а в Бурштынском энергоострове цена почти 1700 грн/Мвт-ч", – сказал Герус.

По его словам, на это должны отреагировать Нацкомиссия по регулированию энергетики (НКРЭКУ) и Антимонопольный комитет (АМКУ).

"С одной стороны, мы слышим, что в Украине существует профицит мощностей. С другой стороны, в июне-июле видим дефицит мощностей в Бурштынском энергоострове", – говорит нардеп.

Как сообщал БЦ, в октябре 2019 года АМКУ открыл дело против АО "ДТЭК Захидэнерго" Рината Ахметова о нарушении компанией экономической конкуренции в зоне "Бурштынского энергоострова".

В июне 2020 года АМКУ квалифицировал как злоупотребление монопольным (доминирующим) положением действия компаний Ахметова "ДТЭК Западэнерго" и "Д.Трейдинг" на рынке электроэнергии в зоне "Бурштынского энергоострова"

Бурштынский энергоостров (БуОс) отключен от энергосистемы Украины. Это условная территория, на которой расположены электрические сети Бурштынской электростанции, которая входит в "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова и вырабатывает около 90% электроэнергии в БуОс.

БуОс расположен в пределах Закарпатской, части Ивано-Франковской и Львовской областей. Всего на этой территории проживает около 3 млн украинцев.

БуОс выделен из ОЭС Украины в 2002 году, как пилотный проект для интеграции с объединенной европейской энергосистемой.

В Бурштынском энергоострове создаются дефициты, которые приводят к росту цены. Фото: mbiz.censor.net.ua