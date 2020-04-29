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среда, 29 апреля 2020 22:33

Чемпионка мира по боксу второй месяц не может вернуться домой
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Чемпионка мира по боксу Оксана Пашкова не может выехать из Таиланда уже второй месяц. Через введеный карантин вынуждена вместе с тренером Олегом Боровицким ждать рейс, который все время откладывают.

Автор: фото предоставлено Оксаной Пашковой
  Чемпионка мира по боксу Юлия Пашкова с тренером застряла в Таиланде: МИД неоднозначно ответили спортсменке
Чемпионка мира по боксу Юлия Пашкова с тренером застряла в Таиланде: МИД неоднозначно ответили спортсменке

Билеты, купленные еще в январе, переносят. В авиакомпании обещают пустить рейсы как только Украина откроет границы.

"Писала в министерства, президенту. И все молчат. Не звонят нам, хотя знают, что не смогли вернуться домой. В Министерство иностранных дел Украины сказали: "Если у вас были средства купить одни билеты, то будут i на вторые". Они просто не знают, что спортсмены собирают деньги год, чтобы поехать на Чемпионат Мира. Экономят на всем. Наконец, для меня еще и заблокировали официальную страницу президента Зеленского в соцсети, чтобы его не смогла тегнуть", - говорит Gazeta.ua многократная чемпионка мира и Европы по восточным единоборствам харьковчанка Оксана Пашкова. В Королевстве Таиланд на чемпионате мира по тайскому боксу с 8 по 16 марта завоевала чемпионский титул в весовой категории до 52 кг.

Перестали обращаться как только нас заблокировали. Добавились в различные группы украинцев в ​​Таиланде. Оказалось, несколько тысяч земляков не могут вернуться домой, которые уже имеют на руках билеты.

Автор: фото предоставлено Оксаной Пашковой
  Чемпионка мира по боксу Юлия Пашкова застряла в Таиланде: МИД неоднозначно ответили спортсменке
Чемпионка мира по боксу Юлия Пашкова застряла в Таиланде: МИД неоднозначно ответили спортсменке

Когда все было по плану, жили в гостинице. Бюджет был рассчитан. Как поняли, что здесь надолго, стали просить помощи через соцсети, чтобы арендовать временное жилье. Скинулись деньгами обычные люди.

"Знакомые помогли снять на месяц однокомнатную квартиру. На меньший срок разрешено снимать только номер в гостинице за космические суммы. 3 мая надо еще рассчитаться за свет и воду. Остальное идет на продукты. Их покупаем на рынке и в супермаркетах. Сами готовим", - объясняет спортсменка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы смогут вернуться домой специальными авиарейсами

В Таиланде сейчас тоже карантин. Больных корона вирус не превышала 17 человек на все Королевство. Комендантский час действует с 10 вечера до 5 утра. Как и в Украине, стоят блок-посты. Все в масках. По улицам ходят полицейские. Местные придерживаются законов и порядка. Люди слушаются власть и военных.

Автор: фото предоставлено Оксаной Пашковой
  В города Паттайя раздают бесплатно еду в лотках и воду в бутылках.
В города Паттайя раздают бесплатно еду в лотках и воду в бутылках.

В города Паттайя, где живу, раздают бесплатно еду в лотках и воду в бутылках. Снизили цены на товары первой необходимости - яйца, консервы, рис, чай, туалетную бумагу.

Автор: фото предоставлено Оксаной Пашковой
  В города Паттайя раздают бесплатно еду в лотках и воду в бутылках
В города Паттайя раздают бесплатно еду в лотках и воду в бутылках
"За два месяца здесь привыкла к людям. Они открыты, искренние. Но дома меня ждет мама с больным сердцем. Сейчас главная задача - вернуться домой", - подчеркнула девушка.
Автор: фото предоставлено Оксаной Пашковой
  Чемпионка мира по боксу Юлия Пашкова с тренером застряла в Таиланде: МИД неоднозначно ответили спортсменке
Чемпионка мира по боксу Юлия Пашкова с тренером застряла в Таиланде: МИД неоднозначно ответили спортсменке

Украинцев снова будут забирать из других стран специальными авиарейсами.

Но только при условии обязательной обсервации в течение 14 дней после возвращения - в специализированных учреждениях или дома, соблюдая режим самоизоляции.

В министерстве отметили, что спецрейсы планируются из таких городов: Майами, Хельсинки, Неаполь, Стокгольм, Ереван, Париж, Ницца, София, Ларнака, Тель-Авив, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан , Торонто, Осло, Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали.

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Дата
29
апреля

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