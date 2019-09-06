Цемах может погибнуть - Маломуж

Фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха освободили из-под стражи. Фото: Соцсети

Фигурант по делу сбитого на Донбассе "Боинга" MH17 Владимир Цемах после освобождения из-под стражи может погибнуть или пропасть без вести.

"Есть много фактов, когда человек случайно где-то исчезал или погибал. Существует большая угроза, что этот человек может также исчезнуть. Поэтому надо позаботиться о его безопасности", - заявил ексглава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире ObozTV.

По его словам, если Цемаха обменяют, "это будет уже потеряный свидетель", поскольку Нидерланды не смогут допросить его по делу MH17. В случае, если такой допрос состоится на территории РФ, россияне будут его предварительно инструктировать и готовить.

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Ексразведчик считает увольнение террориста из-под стражи ошибкой: "У нас есть еще много ценных лиц, агентуры, людей, которых ценит Россия, которые могли бы быть равнозначны для обмена на наших моряков, Сенцова и других, а не отдавать Цемаха".

5 сентября Киевский апелляционный суд решил освободить из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемах. Его отпустили прямо из зала суда под личное обязательство.