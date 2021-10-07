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четверг, 07 октября 2021 21:30

Чем будут кормить пассажиров в поездах - фото
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Укрзализныця представила обновленное меню. Блюда появятся в поездах Интерсити с 1 ноября.

Всего в ассортименте три комплексные ланчи - детское, мясное и вегетарианское меню. Чтобы увеличить порции, из взрослых обедов убрали десерты и сосредоточились на основных позициях.

Gazeta.ua узнала, чем будут кормить в поездах и сколько будут стоить новые обеды.

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Детский ланч-бокс:

- Основное блюдо: омлет с мини-сосисками, сыром Чеддер в сочетании с зеленым горошком.
- Закуска: кукуруза с тертым сыром в сливочном соусе.
- Десерт: пирожное Шарлотт с яблоками.

Мясной ланч-бокс:

- Основное блюдо: куриное филе в соусе карри с миксом булгура и мини-вермишели в сочетании с зеленым горошком и морковью.
- Закуска: жареные шампиньоны с луком и тертым сыром.

Вегетарианский ланч-бокс:

- Основное блюдо: фалафель на подушке из хумуса в сочетании со шпинатом, вялеными томатами и шампиньонами.
- Закуска: жареная морковь Вок в кисло-сладком чили соусе.

Всего в ассортименте будут доступны три комплексные обеды и фруктово-ягодные смузи
Фото: Лилия Мыцко
На детском боксе изображены игры для того, чтобы развлечь малышей
В меню входит омлет, кукуруза и пирожное Шарлотт
Для блюда выбрали курятину в соусе карри и булгур

В каждый бокс вкладывают одноразовые приборы и специи. Кроме этого, в ассортименте Укрзализныци появятся различные смузи из ягод и фруктов.

Новое меню будет доступо в вагонах WOG Cafe. Стоимость такого обеда без напитка будет составлять около 140 грн.

Купить билеты на поезда можно через чат боты в Viber и Telegram. Укрзализныця запустила продажу с 1 октября. Пассажиры смогут оплатить проезд с помощью мессенджеров на все поезда дальнего сообщения.

Автор: Лилия МЫЦКО
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Дата
07
октября

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