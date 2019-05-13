Чем будет удивлять погода в ближайшие дни

В ближайшие сутки погода в Украине будет теплая и влажная. По всей стране, за исключением южных областей, местами ожидается кратковременный дождь с грозой.
Ночью, утром в южной части - местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, сообщают в Укргидрометцентре.
Температура ночью +8...+13 градусов, днем +20...+25 в западных областях +15...+20 градусов.
В Киеве днем возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью +11...+13 градусов, днем +21...+23.
В среду, 15 мая, в западных, Винницкой и большинстве северных областей - кратковременные дожди и грозы. На остальной территории - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
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Температура ночью +9...+14 градусов, днем +21...+26 в западных областях +16...+21.
В Киеве днем - кратковременный дождь. Температура ночью +11...+13, днем +22...+24.
К середине мая установится сухая погода. Дожди прекратятся и придет настоящая жара. Постепенно температура достигнет 30 градусов тепла, но 27-28 мая снова ожидаются осадки.
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