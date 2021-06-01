Cегодня сдают самый популярный тест ВНО. Напишут сотни тысяч человек

Сегодня сдают массовое ВНО. Фото: smartnews.com.ua

Сегодня состоится внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку, а также по украинскому языку и литературе.

Это - самое многочисленное тестирования. Сдавать украинский язык и литературу зарегистрировалась 250 681 человек, украинский язык - 126 401 человек, передает Униан.

Условия допуска участников ВНО

Участников будут пускать в пункт тестирования с 9:50 и до 10:50.

Процедура предусматривает прохождение термометрии и идентификации участников ВНО. Вход будет разрешен только при наличии следующих документов:

- оригинала сертификата внешнего независимого оценивания,

- паспорта или иного документа, серию (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

- приглашения-пропуска, которое участники самостоятельно распечатать с информационной страницы.

В Украинском центре оценивания качества образования отмечают, что участника не пропустят, без одного из этих документов или в случае опоздания.

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Что нужно и запрещено брать на ВНО

Каждый участник ВНО должен взять с собой 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета, а также бутылочку с питьевой водой без этикетки и средства индивидуальной защиты.

Абитуриентам запрещено иметь при себе любые средства связи, устройства считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатные и рукописные материалы, не предусмотренные процедурой тестирования. Все эти вещи надо оставить в специальном месте, на которое укажет инструктор в аудитории тестирования.

Основная сессия внешнего независимого оценивания 2021 стартовала 21 мая и продлится до 15 июня. В первый день участники ВНО писали сертификационную работу по химии. 24 мая состоялось тестирование по испанскому, немецкому и французскому языкам, а 25 мая - по английскому языку. 28 мая участники ВНО сдавали тест по математике.