Чего ждать от первых выходные июля

На выходных астролог советует больше внимания уделить здоровью. Фото: slavdelo.dn.ua

Выходные 6 и 7 июля пройдут насыщенно. Жизнь будет задавать бешеный темп. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Люди часто будут попадать в сложные нестандартные ситуации. Не стоит отчаиваться, - говорит астролог. - Действуйте последовательно. Проявляйте настойчивость в достижении своей цели. Самое время преодолеть противостояние в отношениях с родными и любимыми. Договориться с оппонентами будет легче, чем обычно. Больше внимания уделите своему здоровью".

Овен

Ваши финансовые возможности ограничены. Проведите эти дни дома. Не берите в долг. Любимые будут ревновать вас по малейшему поводу.

Телец

Финансовые проблемы будут решаться легко. Можно свободно планировать отдых. Собралось много срочных выплат. Оплатите свои счета. Романтического настроения не будет. Появится желание побыть в одиночестве.

Близнецы

Небольшой доход существенно не улучшит вашего финансового положения. По возможности поддержите знакомых в беде. Отданные деньги быстро вернутся к вам.

Рак

Дополнительных расходов потребуют младшие члены семьи. Поход по магазинам будет неудачным. Проверяйте качество купленных товаров. Планировать отдых с партнером не следует.

Лев

Денег хватает. Побалуйте близких вкусненьким. Позаботьтесь о культурной программе на выходные.

Дева

Средств будет достаточно. Пригласите семью провести выходные в парке развлечений. Можно заниматься имущественным обменом. Пополните свою коллекцию. Будут возникать сомнения в искренности чувств любимых. Устройте небольшое путешествие для двоих.

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Весы

Не желательно отправляться в путешествие на выходные. Вас ждут большие убытки в пути. Одолженные вещи вернутся испорченными. Отношения с любимыми изменятся к лучшему. Пусть никто не помешает вашему общению.

Скорпион

Сбережения пусть остаются неприкосновенными. Вскоре вам придется покрывать за счет сэкономленных средств дефицит своего бюджета. Покупайте только самое важное.

Стрелец

Неожиданно могут поступить новые финансовые предложения. Подходящими они не окажутся. Заметно пополнить свой бюджет смогут единицы. Отдохните. Не пора признаваться в любви. Партнеры могут отказать.

Козерог

В вашем распоряжении мало денег. Не создавайте финансового дефицита. Не обольщайтесь на приобретение уцененных товаров на распродаже.

Водолей

Торговые операции будут проходить вяло. Приобретенные на днях вещи не будут служить долго. Следите за изменением курса валют.

Рыбы

Не сможете воспользоваться заработанными деньгами по своему усмотрению. На вашу поддержку рассчитывают близки. Ищите дополнительные средства экономии. Преодолейте свою застенчивость. Говорите близким прямо о своих проблемах. Обратитесь за советом к старшим членам семьи.

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