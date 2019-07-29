Чего ждать от 29 августа - астролог

29 серпня зачекайте з початком нових проектів. Хід фінансових справ не задовольнятиме вас. Фото: pogliad.ua

29 августа - сложный день для мужчин. Угодить прекрасной половине человечества будет непросто. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Женщины будут капризничать. Ожидать от любимых чего-то чрезвычайного не стоит, - говорит астролог. - Ответственный период для руководителей. От принятых в этот день решений будет зависеть будущее бизнеса. Не надо обновлять коллектив. Подождите с началом новых проектов".

Овен

Ход финансовых дел не будет удовлетворять вас. Не тратьте усилия на исправление ситуации. Вскоре все образуется.

Телец

Поступит часть ожидаемых денег. На премиальные рассчитывать не стоит. Экономьте. Покупки лучше осуществить до обеденного перерыва.

Близнецы

Дефицита средств не будет. Осуществить необходимые покупки лучше вечером. Отложите в пятницу рассмотрение новых финансовых проектов.

Рак

Дела будут двигаться слишком медленно. Заработки не соответствуют ожиданиям. Не допускайте неконтролируемых расходов.

Лев

Ваше новое увлечение не ответит взаимностью. Зато давние партнеры смогут приятно удивить. Вы сможете по-новому взглянуть на своих милых. Повышается чувствительность организма к изменениям погодных условий.

Дева

Партнеры держаться слишком самоуверенно. Сдерживайте свое желание поставить их на место. Тогда вы легко найдете общий язык. Напомнит о себе вегето-сосудистая дистония.

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Весы

Увеличивается отток средств. Понадобятся деньги на ремонтные работы. Не стоит возвращаться к прежним бизнес-проектам. Обещанного заработка не будет.

Скорпион

Сведите к необходимому минимуму финансовую деятельность. Это не ваш день. Избегайте штрафных санкций. Неорганизованность любимых будет раздражать вас. По возможности оставайтесь сдержанными.

Стрелец

Серьезный ущерб этот день не принесет. Заметной прибыли тоже. Не стоит заключать финансовые сделки. Их условия придется пересматривать.

Козерог

Заканчивается период материальной нестабильности. Вскоре ожидается повышение заработка. Не отказывайте людям в материальной поддержке.

Водолей

Отложите переезд на новую квартиру. Не начинайте ремонта. Закрывайте краны. Бытовые неурядицы могут повлечь большую потерю денег.

Рыбы

Заработок получится небольшой. Это время приятных расходов. Покупайте подарки близким. Побалуйте и себя обновкой.

1 августа будет молодой месяц. Не планируйте ничего важного на первую половину недели. Астролог назвала знаки, которым повезет в любви.