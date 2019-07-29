Чего ждать от 29 августа - астролог

 
Ексклюзивы
1/5
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2124
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 513
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 720
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 4797
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5599
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1035
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3537
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 954
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1900
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1953
Фото
Все фото
17
17
11
7
5
Привыкли к войне: показали жизнь на линии фронта
Привыкли к войне: показали жизнь на линии фронта
На Донбассе прошли зрелищные учения Объединенных сил
На Донбассе прошли зрелищные учения Объединенных сил
Прошло первое торжественное шествие ПЦУ
Прошло первое торжественное шествие ПЦУ
&quot;Чтобы стать настоящей звездой, нужно быть настойчивым, ведь без тяжелого труда не получится ничего&quot; - Валентин Коваль участникам Черноморских Игр
"Чтобы стать настоящей звездой, нужно быть настойчивым, ведь без тяжелого труда не получится ничего" - Валентин Коваль участникам Черноморских Игр
Украинцы рассказали, чем их поразила Индия
Украинцы рассказали, чем их поразила Индия
Видео
Все видео
Полиция задержала 12 футбольных фанатов перед матчем за Суперкубок Украины
Полиция задержала 12 футбольных фанатов перед матчем за Суперкубок Украины
Епифаний провел торжественную литургию в Софийском соборе
Епифаний провел торжественную литургию в Софийском соборе
Зеленский обратился к Авакову из-за скандала с полицейскими и КОРДом
Зеленский обратился к Авакову из-за скандала с полицейскими и КОРДом
Показали, как полицейские эвакуировали автомобиль Филатова
Показали, как полицейские эвакуировали автомобиль Филатова
Зеленский рассказал, что у него просил Пинчук
Зеленский рассказал, что у него просил Пинчук
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 4797
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 963
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2565
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1188
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 603
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
28 июля 2019
Просмотров: 639
Синок
У столичний Володимирський собор приходжу в неділю зранку. Серед кількох десятків людей помічаю скорботне обличчя літньої жінки в темно-синій хустці ...
понедельник, 29 июля 2019 07:00

Чего ждать от 29 августа - астролог

  Комментировать
Чего ждать от 29 августа - астролог
29 серпня зачекайте з початком нових проектів. Хід фінансових справ не задовольнятиме вас. Фото: pogliad.ua

29 августа - сложный день для мужчин. Угодить прекрасной половине человечества будет непросто. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Женщины будут капризничать. Ожидать от любимых чего-то чрезвычайного не стоит, - говорит астролог. - Ответственный период для руководителей. От принятых в этот день решений будет зависеть будущее бизнеса. Не надо обновлять коллектив. Подождите с началом новых проектов".

Овен

Ход финансовых дел не будет удовлетворять вас. Не тратьте усилия на исправление ситуации. Вскоре все образуется.

Телец

Поступит часть ожидаемых денег. На премиальные рассчитывать не стоит. Экономьте. Покупки лучше осуществить до обеденного перерыва.

Близнецы

Дефицита средств не будет. Осуществить необходимые покупки лучше вечером. Отложите в пятницу рассмотрение новых финансовых проектов.

Рак

Дела будут двигаться слишком медленно. Заработки не соответствуют ожиданиям. Не допускайте неконтролируемых расходов.

Лев

Ваше новое увлечение не ответит взаимностью. Зато давние партнеры смогут приятно удивить. Вы сможете по-новому взглянуть на своих милых. Повышается чувствительность организма к изменениям погодных условий.

Дева

Партнеры держаться слишком самоуверенно. Сдерживайте свое желание поставить их на место. Тогда вы легко найдете общий язык. Напомнит о себе вегето-сосудистая дистония.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После жары резкое похолодание: синоптик рассказала о погоде в начале августа

Весы

Увеличивается отток средств. Понадобятся деньги на ремонтные работы. Не стоит возвращаться к прежним бизнес-проектам. Обещанного заработка не будет.

Скорпион

Сведите к необходимому минимуму финансовую деятельность. Это не ваш день. Избегайте штрафных санкций. Неорганизованность любимых будет раздражать вас. По возможности оставайтесь сдержанными.

Стрелец

Серьезный ущерб этот день не принесет. Заметной прибыли тоже. Не стоит заключать финансовые сделки. Их условия придется пересматривать.

Козерог

Заканчивается период материальной нестабильности. Вскоре ожидается повышение заработка. Не отказывайте людям в материальной поддержке.

Водолей

Отложите переезд на новую квартиру. Не начинайте ремонта. Закрывайте краны. Бытовые неурядицы могут повлечь большую потерю денег.

Рыбы

Заработок получится небольшой. Это время приятных расходов. Покупайте подарки близким. Побалуйте и себя обновкой.

1 августа будет молодой месяц. Не планируйте ничего важного на первую половину недели. Астролог назвала знаки, которым повезет в любви.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Чего ждать от 29 августа - астролог». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июля

Король истреблял своих феодалов

Самое читаемое
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
15
 Просмотров: 55982
В Ливии ракетным ударом уничтожили украинские самолеты: есть погибший
В Ливии ракетным ударом уничтожили украинские самолеты: есть погибший Просмотров: 54543
Как жили финны до отделения от России - фото
Как жили финны до отделения от России - фото
14
 Просмотров: 45054
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
20
 2 Просмотров: 43783
Советский автотуризм: какой была дорога к морю
Советский автотуризм: какой была дорога к морю
19
 Просмотров: 34722
Общество
Украину накрыла магнитная буря: как уберечься
Украину накрыла магнитная буря: как уберечься Просмотров: 1341
Украинцам хотят ввести вторую пенсию
Украинцам хотят ввести вторую пенсию Просмотров: 1819
Назвали продукт, который помогает худеть
Назвали продукт, который помогает худеть Просмотров: 792
Привыкли к войне: показали жизнь на линии фронта
Привыкли к войне: показали жизнь на линии фронта
17
 Просмотров: 6228
Возле больницы, куда госпитализировали Навального, полиция начала задерживать людей
Возле больницы, куда госпитализировали Навального, полиция начала задерживать людей Просмотров: 261
Больше всего комментируют
10
Повторная петиция об увольнении Богдана набрала 25 тыс. голосов
9
Стали известны подробности разговора Зеленского с Трампом
6
Самолеты ВВС США появились у берегов Крыма
5
Зеленский обратился к Авакову из-за скандала с полицейскими и КОРДом
3
В Украине отмечают годовщину крещения Руси
Голосов: 42398
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua