Чего нельзя делать в канун лунного затмения

Люди будут забывать о вежливости. Грубость в транспорте и на улицах станет обычным явлением. Фото: 24tv.ua

День накануне лунного затмения будет напряженным. Это время обострения психических и сердечно-сосудистых болезней. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будет достаточно поводов для нервотрепки, - говорит астролог. - Не стоит вести споры по политическим вопросам. Люди будут забывать о вежливости. Грубость в транспорте и на улицах станет обычным явлением. Через несдержанность водители будут провоцировать аварийные ситуации на дорогах. В вечернее время не стоит гулять по темным улицам в одиночку. Берегитесь разбойных нападений".

Овен

Вас обойдут серьезные финансовые проблемы. Денег хватает. Однако лучше воздержаться от спонтанных покупок.

Телец

Будьте готовы к ряду незапланированных расходов. Сбои может давать офисная техника. Купленные в этот день компьютеры не будут работать долго.

Близнецы

Потребности и возможности не будут совпадать. Не гонитесь за престижными вещами. Дороже - не значит лучше. Не делайте долгов.

Рак

Отложите проведение крупных банковских операций. Работайте с информационными источниками. Любимым трудно будет оставаться рассудительными. Великодушно прощайте им мелкие ошибки и резкий тон.

Лев

Финансовая ситуация меняется к лучшему. Поступления прибыли ожидайте в обед. Подождите с оформлением унаследованной собственности.

Дева

Сохраняется средний уровень заработка. Попробуйте уменьшить расходы. Злые языки испортят ваше настроение. Не переживайте.

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Весы

Используйте все возможности для укрепления своего материального положения. Пополняйте сбережения. Покупать новое оборудование не следует. Помните о правах и интересы близких людей.

Скорпион

Вы можете собственноручно навредить своему бюджету. Храните умеренность во осуществлении денежных операций. Лучшее время для личной переписки. Порадуйте дорогих вам людей теплой весточки.

Стрелец

Хорошо просчитывайте каждый финансовый шаг. Остерегайтесь мошенничества. Пропавшие в этот день деньги к вам не вернутся. Вечерние недоразумение легко разрешатся утром следующего дня. Перенесите неприятный разговор.

Козерог

Операции купли-продажи не принесут заработка, которого ожидали. Дополнительных взносов потребует дом. Не оставляйте без присмотра работающих электроприборов.

Водолей

Некоторые из намеченных дел придется отложить из-за нехватки средств. Обходите агрессивно настроенных животных на улице. Не провоцируйте их нападение. Осторожно обращайтесь и с домашними любимцами.

Рыбы

Не открывайте новые частные предприятия. Они будут убыточными. Лучшие заработки принесет работа над коллективными проектами. Будет беспокоить бессонница. Не работайте допоздна. Вместо просмотра последних новостей послушайте приятную музыку.

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