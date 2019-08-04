Чего нельзя делать 5 августа - астролог

Не забывайте о полноценном отдыхе. Чередуйте умственный и физический труд. Фото: stb.ua

5 августа звезды поддержат активных и инициативных людей. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Этот понедельник способствует смелым проектам. Можно составлять напряженный график рабочего дня, - говорит астролог. - Однако не забывайте о полноценном отдыхе. Чередуйте умственный и физический труд. Следствием перегрузки может стать нервное истощение. В конце дня чаще будут встречаться раздражены люди. 5 августа нельзя выяснять отношения, критиковать любимых и детей, покупать недвижимость, продавать авто. Хорошее время для начала новых учебных курсов".

Овен

Неблагоприятный день для осуществления крупных денежных операций. Присматривайтесь к изменениям на рынке. Наведите порядок в финансовых бумагах. Не одалживайте людям денег.

Телец

Купленные в этот день вещи не будут служить долго. Внесены в новые проекты деньги прибыли не принесут. Следите за кошельком.

Близнецы

Сдерживайте себя от больших затрат. В ближайшее время существенных доходов не ожидается. Мотивы поведения близких людей останутся непонятными. Подождите. Поговорите с ними позже.

Рак

Вечером могут поступить интересные финансовые предложения. Рассмотрите их. Вскоре ваши дела пойдут в гору. Вы будете в шаге от счастья. Не пропустите волшебной момент. Сегодня ваш день. Отбросьте сомнения и неуверенность.

Лев

День неудачных покупок. Новые вещи могут иметь скрытые недостатки. Не обещайте людям материальной поддержки. Избытка денег не будет.

Дева

Активнее беритесь за работу. Старайтесь преодолеть трудное финансовое положение. Есть шанс вернуть дела к лучшему.

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Весы

Заранее продуманные финансовые операции будут экономически выгодными. Избегайте экспромта. Интуиция может вас подвести. Вам не удастся удержать любимых от ошибок. Помогите им избавиться от последствий.

Скорпион

Неблагоприятный день для осуществления торговых операций. Не обольщайтесь на выгодные предложения. В конце концов вы понесете убытки. Не обращайтесь к услугам сервисных служб.

Стрелец

Не соглашайтесь на участие в финансовых авантюрах. Вы своими руками устроите себе ловушку. Задовольниться малыми заработками. Кто-то из старых знакомых может стать ближе к вам. Вы убедитесь в порядочности этого человека.

Козерог

Без посторонней поддержки вам не заработать достаточной суммы денег. Активнее сотрудничайте с партнерами. Застрахуйте свое авто. Благоприятный день для свиданий и признаний в любви.

Водолей

Проверяйте краны перед выходом из дома. Не оставляйте без присмотра работающую бытовую технику. Следите за работой газовых плит. Возможны бытовые аварии.

Рыбы

Покупать недвижимость опасно. Выполнять ремонтные работы дома тоже. Это будет дорого и некачественно. Вам интересно будет говорить с человеком намного старше возрастом. Прислушивайтесь к его советам.

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