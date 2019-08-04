Чего нельзя делать 5 августа - астролог

 
Ексклюзивы
1/5
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 2016
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 9603
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
1 Просмотров: 13068
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 666
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2673
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3042
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2862
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 720
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 1089
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7110
Фото
Все фото
6
20
6
14
6
Готовила самый дорогой борщ в жизни, - украинка рассказала о жизни в Сеуле
Готовила самый дорогой борщ в жизни, - украинка рассказала о жизни в Сеуле
Харьков приглашает на вторую национальную Биеннале молодого искусства
Харьков приглашает на вторую национальную Биеннале молодого искусства
Вместо пляжа - узкая полоска: что наделал шторм в курортной Кирилловке
Вместо пляжа - узкая полоска: что наделал шторм в курортной Кирилловке
Майдан не удался: 828 задержанных в Москве и жесткий разгон акции
Майдан не удался: 828 задержанных в Москве и жесткий разгон акции
Мечтала о салоне красоты, но открыла чебуречную - переселенка о собственном деле на новом месте
Мечтала о салоне красоты, но открыла чебуречную - переселенка о собственном деле на новом месте
Видео
Все видео
Заставили депутатов разуться: Трускавец готовится к приезду Зеленского
Заставили депутатов разуться: Трускавец готовится к приезду Зеленского
"Цветы посадил, а нет сил полить" - мужчина сам ухаживает за погребением 80 тыс. репрессированных
"Цветы посадил, а нет сил полить" - мужчина сам ухаживает за погребением 80 тыс. репрессированных
Женщина сбила двух подростков на переходе
Женщина сбила двух подростков на переходе
Съел кусок стекла: патрульный спас самоубийцу
Съел кусок стекла: патрульный спас самоубийцу
Стартует второй этап реформы Нацполиции
Стартует второй этап реформы Нацполиции
Интервью
1/5
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 2601
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 666
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7110
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1044
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2799
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
03 августа 2019
Просмотров: 1395
Ні слова про Путіна
– Три недели отдыхаю и ни слова о Путине не услышал. Красота! – каже на пляжі турецького готелю високий повний чоловік. Нашій сім'ї ...
понедельник, 05 августа 2019 07:00

Чего нельзя делать 5 августа - астролог

  Комментировать
Чего нельзя делать 5 августа - астролог
Не забывайте о полноценном отдыхе. Чередуйте умственный и физический труд. Фото: stb.ua

5 августа звезды поддержат активных и инициативных людей. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Этот понедельник способствует смелым проектам. Можно составлять напряженный график рабочего дня, - говорит астролог. - Однако не забывайте о полноценном отдыхе. Чередуйте умственный и физический труд. Следствием перегрузки может стать нервное истощение. В конце дня чаще будут встречаться раздражены люди. 5 августа нельзя выяснять отношения, критиковать любимых и детей, покупать недвижимость, продавать авто. Хорошее время для начала новых учебных курсов".

Овен

Неблагоприятный день для осуществления крупных денежных операций. Присматривайтесь к изменениям на рынке. Наведите порядок в финансовых бумагах. Не одалживайте людям денег.

Телец

Купленные в этот день вещи не будут служить долго. Внесены в новые проекты деньги прибыли не принесут. Следите за кошельком.

Близнецы

Сдерживайте себя от больших затрат. В ближайшее время существенных доходов не ожидается. Мотивы поведения близких людей останутся непонятными. Подождите. Поговорите с ними позже.

Рак

Вечером могут поступить интересные финансовые предложения. Рассмотрите их. Вскоре ваши дела пойдут в гору. Вы будете в шаге от счастья. Не пропустите волшебной момент. Сегодня ваш день. Отбросьте сомнения и неуверенность.

Лев

День неудачных покупок. Новые вещи могут иметь скрытые недостатки. Не обещайте людям материальной поддержки. Избытка денег не будет.

Дева

Активнее беритесь за работу. Старайтесь преодолеть трудное финансовое положение. Есть шанс вернуть дела к лучшему.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мечтала о салоне красоты, но открыла чебуречную - переселенка о собственном деле на новом месте

Весы

Заранее продуманные финансовые операции будут экономически выгодными. Избегайте экспромта. Интуиция может вас подвести. Вам не удастся удержать любимых от ошибок. Помогите им избавиться от последствий.

Скорпион

Неблагоприятный день для осуществления торговых операций. Не обольщайтесь на выгодные предложения. В конце концов вы понесете убытки. Не обращайтесь к услугам сервисных служб.

Стрелец

Не соглашайтесь на участие в финансовых авантюрах. Вы своими руками устроите себе ловушку. Задовольниться малыми заработками. Кто-то из старых знакомых может стать ближе к вам. Вы убедитесь в порядочности этого человека.

Козерог

Без посторонней поддержки вам не заработать достаточной суммы денег. Активнее сотрудничайте с партнерами. Застрахуйте свое авто. Благоприятный день для свиданий и признаний в любви.

Водолей

Проверяйте краны перед выходом из дома. Не оставляйте без присмотра работающую бытовую технику. Следите за работой газовых плит. Возможны бытовые аварии.

Рыбы

Покупать недвижимость опасно. Выполнять ремонтные работы дома тоже. Это будет дорого и некачественно. Вам интересно будет говорить с человеком намного старше возрастом. Прислушивайтесь к его советам.

Август принесет много температурных сюрпризов. Синоптики рассказали, какую погоду этот месяц готовит для украинцев.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Чего нельзя делать 5 августа - астролог». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Автобус и фуру рвало на куски от удара: первые кадры с места масштабной аварии
Автобус и фуру рвало на куски от удара: первые кадры с места масштабной аварии
4
 Просмотров: 34830
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
12
 Просмотров: 15957
Люди хотели устроить &quot;потерпевшей&quot; самосуд: подробности трагедии на Ровенщине
Люди хотели устроить "потерпевшей" самосуд: подробности трагедии на Ровенщине Просмотров: 9414
Вместо пляжа - узкая полоска: что наделал шторм в курортной Кирилловке
Вместо пляжа - узкая полоска: что наделал шторм в курортной Кирилловке
6
 Просмотров: 8379
&quot;Слуга народа&quot; определилась с кандидатом на главу Верховной Рады
"Слуга народа" определилась с кандидатом на главу Верховной Рады Просмотров: 7155
Общество
Без каких прививок могут не пустить в школу
Без каких прививок могут не пустить в школу Просмотров: 81
Синоптик рассказала, когда вернется жара
Синоптик рассказала, когда вернется жара Просмотров: 648
Мороженое или другие сладости: что полезнее
Мороженое или другие сладости: что полезнее Просмотров: 315
В Украине из-за непогоды без света остался 61 населенный пункт
В Украине из-за непогоды без света остался 61 населенный пункт Просмотров: 117
Как с другой планеты: показали людей из разных эпох
Как с другой планеты: показали людей из разных эпох
8
 1 Просмотров: 810
Больше всего комментируют
19
Полная готовность: Путин готовится разогнать новый митинг
10
Украинский посол обратился к Суркову из-за протестов в Москве
8
Заставили депутатов разуться: Трускавец готовится к приезду Зеленского
4
"Слуги народа" закончили обучение в Трускавце
3
Суд постановил выплатить Портнову $300 тыс.
Голосов: 42862
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua