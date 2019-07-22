Чего нельзя делать 23 июля - советы астролога

Во вторник 23 июля будет везти изобретателям и первопроходцам. Фото: stb.ua

Солнце перешло к знаку Льва. Будет везти людям инициативным и уверенным в себе. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Руководители смогут продемонстрировать свои лучшие качества, - говорит астролог. - В обеденное время не следует выполнять ремонтных работ и заниматься настройкой оборудования. За считанные минуты можно испортить приборы и материалы. Сведете на нет труд нескольких предыдущих дней. Умейте сдерживать свое раздражение. Прощайте людям их неосторожность. Доводите до конца начатые дела. Хорошо будет вестись изобретателям и первопроходцам".

Овен

Вернитесь к рассмотрению древних имущественных проблем. На этот раз выход будет найден. Вовремя гасите задолженность.

Телец

Вам будет везти на выгодные финансовые предложения и качественные товары по умеренной цене. Возможен даже выигрыш в лотерею.

Близнецы

Воспользоваться наличными для удовлетворения собственных желаний не удастся. Не жалейте об этом. Помогите ближним от всего сердца.

Рак

День рискованного бизнеса. Заключать финансовые сделки с новыми партнерами опасно. Не жалейте средств на поддержание своего здоровья. Позвоните престарелым родственникам. Позаботьтесь о родителях.

Лев

Средств хватает на необходимое. Избытка пока не будет. Но постепенно финансовая ситуация будет налаживаться. Утром любимые могут испортить вам настроение. Они проснутся не в настроении. Из ничего может разгореться большой скандал.

Дева

Вы можете недосчитаться денег в кармане. Следите за кошельком. Отложите покупку электроники и средств связи. Они не будут служить долго. День важных перемен в личной жизни. Удачный момент для первого свидания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отдых летом: сколько денег готовы потратить украинцы

Весы

Приложите усилия для улучшения своего материального положения. На этой неделе вечера обещают хорошую прибыль. Поэтому стоит задержаться на работе.

Скорпион

Хорошие доходы принесет сотрудничество с другими людьми. Самостоятельно значительной суммы не заработать. Не задерживайте уплату налогов.

Стрелец

Подождите с принятием решений об использовании своих финансов. В конце рабочего дня ситуация может кардинально измениться. Счастье не придет в мрачную обитель. Позаботьтесь о создании уютной атмосферы в доме.

Козерог

В вашем распоряжении ограничена сумма. Но критического дефицита средств не будет. Можно выставлять на продажу свои вещи. Они не залежатся на прилавке.

Водолей

Сэкономить часть заработанного не получится. Ежедневные расходы будут поглощать всю прибыль. Занимать людям деньги не следует. Они не скоро вернутся.

Рыбы

Не гонитесь за сверхприбылями. Размер дополнительного заработка будет впечатляюще малым. Ищите эффективные способы использования существующих средств.

Астролог рассказала, когда легче будет похудеть и забеременеть.