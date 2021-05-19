Часть Украины уйдет под воду - что с нами сделает глобальное потепление

В мире уже много лет занимаются решением проблемы глобального потепления. Добавляют забот участившиеся случаи резких изменений погодных условий и природные катаклизмы - пожары, наводнения, ураганы. Однако многие украинцы до сих пор остаются в стороне от этой темы.

Gazeta.ua узнала в климатической експертка ОО "Екодия" Евгении Засядько, как глобальное потепление может затронуть Украину и делаем ли мы что-то, чтобы уберечься от его последствий.

Автор: pixabay.com Больше ускоряет глобальное потепление сжигания ископаемого топлива

Многие люди не верят, что глобальное потепление существует. Считают, что если бы так было, то каждый год ставил бы все теплее. В этом есть логика?

Логика есть, потому что глобальная температура действительно растет. Сейчас составляет на градус больше доиндустриального уровня. Его считают с 1880 годов, когда люди начали активно сжигать ископаемое топливо. Но мы не чувствуем этого роста, поскольку оно не является одинаковым во всем мире. Поэтому несколько лет назад приняли решение заменить понятие "глобальное потепление" на "климатический кризис" или "изменение климата". Это больше характеризует процесс.

По каким критериям обычный украинец может понять, что климат меняется?

Смена климата у нас активно проявляется резкими изменениями погоды: сначала затяжная холодная весна, затем резко жаркое лето, или тепла бесснежная зима и холодная весна, как в прошлом году. Ярким примером является процесс выпадения осадков. Казалось бы имеем стандартную месячную норму дождей, но она может выпасть не за несколько дней в течение месяца, как было прежде, а за часы. В 2020 году были пылевые бури. Возникли, потому что через бесснежную зиму земля пересохла. Во время вспашки ветер поднял верхний слой почвы и перенес за сотни километров. Ученые говорят, что раньше украинскую землю замечали даже в Польше. Подобное явление в Украине было и раньше, но тогда проблему решили лесными полосами. Они не давали земли рассеиваться. Сейчас за ними не следят, зато активно вырубают. Еще одним проявлениями изменения климата стали прошлогодние пожары в Чернобыльской зоне, на Житомирщине и наводнения на Западе Украины, что усилились вырубкой карпатских лесов. Если ничего не делать, такие непогоды будут случаться все чаще. Прогнозировать их трудно. Из-за разбалансировки климата, никто не скажет, какой будет лето, осень, зима.

Что больше всего ускоряет глобальное потепление?

Больше всего вредит сжигания ископаемого топлива - угля, нефти, газа. По состоянию на 2018 год в Украине 66 процентов парниковых газов попало в воздух именно от этого. Еще 17 процентов выбросов идет от промышленности, от аграрного сектора - 12. Хотя в мировом разрезе выбросы парникового газа от сжигания ископаемого топлива и от сельского хозяйства почти одинаковы. Парниковые газы создают купол в атмосфере Земли, который пропускает лучи солнца, но не позволяет, отражаясь от поверхности, возвращаться в космос. Это и приводит к нагреву планеты. Если резко остановим выбросы парниковых газов, то глобальное потепление не остановится. Процессы уже запущены

Процесс глобального потепления необратимый? Есть шанс вернуться к прежним показателям?

Необратим. Даже если мы резко остановим выбросы парниковых газов, то все равно изменение климата не остановится. Процессы уже запущены - растают ледники и вечная мерзлота, которые сотни тысяч лет хранили в себе парниковые газы. Но, если воздействие человека сведется к минимуму, можно говорить о сдерживания. По данным ученых, можем сдержать поднятие температуры на 1,5 градуса к концу столетия, если с 2010 года в 2030 году сократим выбросы на 45 процентов, в 2050-м человечество достигнет климатической нейтральности. Еще есть шансы достичь таких показателей, если модернизируем промышленность, перейдем на зеленую энергетику, будем развивать энергоэффективность, общественный транспорт и прочее. Украина тоже имеет задачу в этом направлении. Согласно проекту Национально-определенного вклада, рассматриваем цель сократить выбросы на 65 процента с 1990 года до 2030-го. По состоянию на 2019-й уже уменьшили на 63 процента. Сокращения происходят, но, к сожалению, не через системную политику, которая продвигает какие-то энергоэффективные меры, к примеру. Есть много сопротивления от промышленности и сельского хозяйства. Такая цель в действительности не ухудшит нашу экономику, а наоборот будет стимулировать развиваться, использовать новые технологии, производить качественную продукции и главное уменьшить загрязнение населенных пунктов.

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В последнее время чаще говорят о климатических беженцах. Это может коснуться Украины?

Из-за изменения климата некоторым людям придется переехать, ведь их регионы будут непригодными для проживания. Украина это тоже касается. Если глобальная температура поднимется до 4 градусов, как сейчас прогнозируют, может подняться уровень моря и прибрежная территория Украины уйдет под воду. К прогнозируемой зоны затопления полностью или частично могут попасть около 590 населенных пунктов, среди них Одесса, Херсон, Николаев, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь. Без жилья останутся 75 тысячи человек. Не исключено, что к нам будут мигрировать иностранцы, потому что Украина подвергнется меньшему влиянию из-за климатической ситуации. В списке беженцев будем не первыми, потому что есть Европа с лучшим уровнем жизни, но в будущем нас тоже будут рассматривать. Прибрежная территория Украины уйдет под воду

Что делать украинцам чтобы сдержать негативные последствия глобального потепления?

Каждый из нас может реже ездить собственными машинами и пересесть на общественный, железнодорожный транспорт или средства микромобильности - моноколеса, велосипеды, электроскутеры. Выбирать продукты без упаковки и те, которые не транспортують с дальних стран. Утеплять дома. Есть немало программ поддержки энергоэффективности. Зима становится теплее, а в купе это очень сократит использование топливных ресурсов и платежки. Главное, если от народа будет запрос к власти, чтобы сдержать изменения климата и адаптироваться к ним, в чиновников не будет выхода и они будут работать в этом направлении. Сейчас у них другие приоритеты. В странах Европы или США, когда кандидат идет в президенты, то в предвыборной кампании часто вспоминает проблему экологии и изменения климата. Для нас это нетипично.

Почему в Европе больше уделяют внимание экологическим и климатическим проблемам, чем в Украине?

В ЕС есть соответствующее образование, которое началось давно. Сейчас взрослые люди там понимают и знакомы с проблемой. У нас такие темы активнее начинают интегрировать в учебную программу только сейчас. Люди еще не осознали всю важность проблемы, потому что о ней мало говорят, мало исследуют в пределах страны. Когда в 2019 году массово выходили на климатические забастовки, в Европе стояли сотни тысяч, а иногда миллионы митингующих. У нас собрались 2 тысячи. Но для Украины и это много.

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Если в мире никто и ничего не делать, то что ожидает планету?

Если не действовать, то к концу столетия температура поднимется на 7-8 градусов. Никто не знает, как это повлияет на человечество. В 2018-м опубликовали отчет, где сравнили мировое потепление на 1,5 и 2 градуса. В первом случае негативное влияние тепловых волн почувствуют 700 тысяч людей, живущих в городах. Во втором - количество пострадавших возрастет до 2 миллиардов. Видим, что даже пол градуса приводят к большим последствиям, что говорить о 8 градусах. Чтобы противодействовать климатической кризисе, следует достичь климатической нейтральности уже к 2050 году и адаптироваться к изменениям климата.

Государственная служба статистики опубликовала данные об уровне выбросов веществ загрязняющих атмосферу по разным регионам Украины. В Херсонской области выбросы от стационарных источников в 2020 году составили 17,8 тыс. т. Для сравнения, в Донецкой области этот показатель составляет 751 тыс. т, в Днепропетровской - 534,7 тыс. т.