Часть Украины накроют грозы: синоптики назвали области

29 июля часть Украины накроют грозы. Возможны град и шквалы. Фото: pixabay.com

29 июля в западных регионах Украины ожидаются дожди с грозами.

На остальной территории будет сухо и солнечно, сообщает Укргидрометцентр.

Кроме западных областей, осадки пройдут также в Житомирской и Винницкой областях.

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Температура воздуха в этих районах прогреется от 26 до 31 градусов. В других областях будет жарче от +29 до +34.

В Киеве в среду сухо и солнечно, от +32 до +34 градусов.

Август в Украине будет жарким с минимальным количеством осадков в первой половине месяца. Температура воздуха в начале месяца будет держаться на уровне +27 ... + 29 градусов. Такой прогноз на последний месяц лета дал народный синоптик Леонид Горбань.