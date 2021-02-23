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вторник, 23 февраля 2021 12:31

Бывшим топ-менеджерам Приватбанка вручили подозрения

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Бывшим топ-менеджерам Приватбанка вручили подозрения
Сообщено о подозрении и бывшему заместителю председателя правления Приватбанка. Фото: nabu.gov.ua

НАБУ объявило подозрение бывшим топ-менеджерам государственного Приватбанка в хищении 136 млн грн. Среди подозреваемых экс-глава правления Александр Дубилет и бывшая руководительница одного из подразделений Приватбанка, которая одновременно занимала должность заместителя главы правления в связанной с банком страховой компании Елена Бычихина.

Сообщили о подозрении и бывшему заместителю председателя правления Приватбанка Владимиру Яценко, который в понедельник пытался бежать в Австрию, сообщает пресс-служба НАБУ.

"В декабре 2016 года эти топ-менеджеры, осознавая, что Приватбанк в ближайшее время будет национализирован, осуществили растрату средств финучреждения. Они незаконно начисляли и выплачивали по депозитным соглашениям связанной с банком компании дополнительное вознаграждение - индексированную комиссию в связи с ростом курса гривны к доллару США", - говорится в сообщении.

Начисление и выплата вознаграждения не были предусмотрены и нарушали требования закона "О банках и банковской деятельности", который запрещает банкам включать в сделки со связанными с банком лицами условия, что не являются рыночными. Для прикрытия растраты средств бывшие топ-менеджера решили придать этим банковским операциям вид законных, ссылаясь на якобы заранее согласованное решение кредитного комитета банка от 2014 года, которое на самом деле они подделали задним числом.

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Вчера фигурант дела Приватбанка пытался сбежать в Вену, дабы избежать ответственности. Информацию о предполагаемом задержании получил из Офиса генпрокурора.

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