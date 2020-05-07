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четверг, 07 мая 2020 13:37

Бывший глава налоговой заявил об обысках

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Бывший глава налоговой заявил об обысках
Правоохранители обыскали квартиру бывшего главы Государственной налоговой службы. Фото: Facebook Сергея Верланов

Обыски у бывшего главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова провела Служба безопасности Украины.

Правоохранители обыскали квартиру бившего чиновника, об этом Сергей Верланов сообщил на странице в Facebook.

"Сегодня утром в квартиру, в которой я проживаю вместе с женой и маленькой дочкой, пришли с обыском сотрудники СБУ. Что искали - не уточняли, но то, о чем, вероятно, пришли, не нашли", - отметил Верланов.

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Он также пообещал и в дальнейшем информировать о ходе дела.

В СМИ появилось как будто фото решения суда о необходимости обыска в Верланова. В нем говорится о том, что бывший глава налоговой якобы может хранить у себя дома различные документы, файлы, печати, компьютерную технику и другое компаний, которые осуществляли противоправную деятельность.

Сергей Верланов назвал свое увольнение с должности председателя Государственной налоговой службы и увольнения главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова политическим решением.

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