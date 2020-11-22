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воскресенье, 22 ноября 2020 12:00

Бюрократы и националисты - показали карикатуры победителя конкурса эскизов большого герба
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Алексей Кохан, рисунок которого выиграл конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины, в 1980-х работал иллюстратором в журнале "Перець". Карикатуры художника в стиле советской пропаганды нашел и разместил на своей facebook-странице исследователь Эдуард Андрющенко.

Кохан высмеивал популярные вредные явления того времени: бюрократию, взяточничество, алкоголизм.

На одной карикатуре в кремлевском пропагандистском стиле изображен украинский националист. Он держит в руке сине-желтую казацкую шапку и просит деньги у черта с бабочкой цветов флага США. На его чемодане наклеены свастика, значок доллара и трезубец.

"Купи, черт, душу, потому что некому продать", - говорит он.

Журнал "Перец" в то время выходил раз в две недели. Тираж составлял более 3 миллионов экземпляров.

Алексей Кохан победил в конкурсе на лучший эскиз большого Государственного герба Украины. Всего жюри прислали 125 работ, на конкурс допустили 112. Среди требований: содержать герб Войска Запорожского и Знака Княжеского Государства Владимира Великого, то есть малый Государственный герб. 1992 Кохан стал соавтором Малого государственного герба Украины. Также он был победителем конкурса на эскиз Большого Герба, который проходил в 1996-1997 годах.

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