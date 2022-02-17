"Было ощущение, что все вокруг умирают" - Маргарита Мудрык о расстрелах на Майдане

Маргарита Мудрык помогает участникам Революции достоинства, избитым "Беркутом" на улице Институтской в центре Киева. 18 февраля 2014 года. Фото: предоставила Маргарита Мудрык

18 февраля 2014 в Украине началось силовое противостояние между силовиками и участниками Революции достоинства. Киевлянка Маргарита Мудрык была свидетелем этих событий. Своими воспоминаниями она поделилась с журналом "Країна".

"Возле метро увидела дерево. Ждала, когда промелькнет мимо него, но оно не приближалось. Людей все больше зажимали. Кто-то в проходе упал, и мы огромной кучей навалились друг на друга. Подо мной куча людей, надо мной – тоже. Все кричат: "Рука, нога, помогите!". Плачут, барахтаются, кости трещат, легкие сжимаются, дышать нечем. Никто не может встать, рядом взрываются гранаты", - рассказала Маргарита Мудрык.

Тогда ей было 22 года. Она ходила дежурить на Майдан по ночам. А 18 февраля вышла с утра.

"Было мирное наступление. В 8 утра шли по Институтской, а на сцене – пожилой мужчина: "Помните, что это наступление мирное, но мы вооружены до зубов". Интуитивно поняла, что это не просто шествие. Что-то намечается. Мурашки по коже побежали", – добавила она.

Тот день был солнечным и светлым, вспоминает. Какой-то капеллан протянул Маргарите молитву и вербочку. Вместе с другими она носила брусчатку на передовую. А потом "Беркут" всех погнал. Около метро люди попадали на кучу.

"В тот момент я почувствовала запах, ужаснее которого не чувствовала ни до этого, ни после. Рвотный, страшный. Сначала я подумала, что это от мертвого тела - рядом у мужчины остановилось сердце. А потом осознала, что это все мы выделяли ферменты страха, безумного страха за свою жизнь. До конца дня улавливала этот запах на себе и своей одежде. Так мы лежали минут 20. Было ощущение, что все вокруг умирают, и я вместе с ними. У меня была свободная кисть, я положила ладонь на молитву и вербочку. И закрыла глаза", – поделилась Маргарита.

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Ее и других спасли. А потом она получила удар дубинкой от "беркутовца" по голове.

Полную версию читайте в журнале "Країна" за 17 февраля.

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