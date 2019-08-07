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среда, 07 августа 2019 12:45

"Был Усик, а стал русик" - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
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В сети возмущаются фаны Александра Усика через эфир с слое.
Фото: Facebook
В сети возмущаются фаны Александра Усика через эфир с слое.
В сети возмущаются фаны Александра Усика через эфир с слое.
В сети возмущаются фаны Александра Усика через эфир с слое.
В сети возмущаются фаны Александра Усика через эфир с слое.

Украинского боксера Александра Усика жестко осудили за проведение общего эфира со скандальным блогером Анатолием Шарием.

"Ну что? Новый хэштег готов. #ХроникиДна. Говорят, там только поцелуйчиков не хватало для полной картинки поклонников друг друга. Усик и Шарий во время общения выразили восхищение друг другом, а боксер, который родился в Симферополе, признался, что следить за блогером ему посоветовал другой украинский боксер - Александр Гвоздик", - возмутился офицер ВСУ полковник Антолий Штефан (Штирлиц) на своей странице в Facebook.

Кроме того, в комментариях под постом его поддержал экс-лидер "Правого сектора", глава Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош и множество других украинцев.

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"Он хоть и неплохой боксер, но явный кремлевский пид**рас. Плохо они закончат. Такая у них судьба", - написал лидер УДА. Подобное мнение высказали и сотни других пользователей сети.

Украинский боксер Александр Усик пообщался со скандальным блогером Анатолием Шарием во время совместного эфира в Instagram. Мужчины говорили на разные темы, в том числе о политике. Усик рассказал о своих предпочтениях и отношении к президенту Украины.

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Дата
07
августа

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