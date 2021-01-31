Был миллионером, а во время карантина пришлось таксовать - режиссер рассказал, как выжить в кризис

Автор: Facebook "Можно или отказаться от своей идеи, или переиграть ситуацию так, чтобы все-таки воплотить ее", - считает Александр Фразе-Фразенко

"Прошлое и будущее натянуты, как паутина, в которую тебя ловят. Переживая о прошлом или будущем человек часто не дает себе возможности действовать и развиваться в настоящем", - говорит режиссер Александр Фразе-Фразенко.

Он стал известным благодаря своим полнометражным документальным фильмам об украинских поэтах-модернистах, в частности: "Чубай" (2014), "Дом на семи ветрах" (2015), "Аквариум в море" (2016). Автор десяти поэтических книг. Переводчик и составитель первой украиноязычной книги стихов Джима Моррисона ( "Избранные стихи", 2013). Как музыкант работает в стилях свободной импровизации, инди-рока и рэпа, дискография насчитывает около 50 альбомов.

Александр рассказал Gazeta.ua о способах удержаться на плаву во время карантина и своем опыте зарабатывания денег искусством.

Были ли у тебя сложности с зарабатыванием денег из-за пандемии?

Основная черта человека, которая обеспечивает успех - это адаптивность: прием нового, необычного, другого. Базовые правила неизменны, но формы меняются постоянно. Если их не принимаешь, то тебе хана. Когда начался кризис, я не смог поехать на съемки своих двух фильмов - в Нью-Йорке и Праге. В Украине все проекты прекратились, и деньги медленно закончились. Если бы я не думал положительно всегда, то мне бы наступил конец. Но это был как раз момент, когда надо было брать ответственность за свою жизнь. Оставалось только исходить из того, что есть, и двигаться дальше. Поэтому я решил таксовать и зарегистрировался в Убере. Несколько месяцев работал. Мне понравилось. В течение дня встречал несколько десятков новых людей, совсем не из моей среды. Темы, на которые мы общались, совсем отличались от тех, к которым я привык Во-первых, это то, чего я никогда не делал. В течение дня встречал несколько десятков новых людей, совсем не из моей среды. Темы, на которые мы общались, совсем отличались от тех, к которым я привык. Например, однажды я ехал с чуваком навеселе: он был похож на обычного сельского парня. Вдруг разговор зашел о 9 симфонии Бетховена. Он сказал, что когда-то переслушивал ее сотни раз, и понял, что она построена всего на 4 нотам, которые повторяется на разной высоте. Он сказал, что это как движение человеческой жизни. То же происходит постоянно, но оно может менять свой оттенок, насыщенность, спускаться вниз, подниматься вверх. Человек сталкивается с проблемами в жизни, все взрывается со страшным грохотом, наконец заваливается. И тогда оттуда-то, как росток, начинает прорастать снова тоненькая веточка, подниматься вверх, снова разрастаться и пленять все пространство уже прекрасной новой музыкой. Хотя это все те же 4 ноты. И такое было каждый день. Я мог бы себе сесть и сказать: все, нет работы, то, что я хотел, не произошло. Мог впасть в депрессию. Но я посмотрел на возможности. Увидел новые перспективы. Человек сам решает, что ему делать со своей жизнью. Если есть безвыходная ситуация, то я ее расцениваю как прорыв и новую возможность к чему-то большему и лучшему. Для многих моих друзей это был немыслим факт - я пошел работать в такси. "Гребаный миллионер", живой классик украинского кинематографа, и таксирует.

А как выживали в той ситуации твои коллеги?

У всех разные варианты были. Многие имели бизнесы, которые приносили им деньги, - ІТ или еще что-то. Поэтому для них не было проблем. Были люди, которые имели сбережения. Я себе вспомнил, как в моем детстве мой отец сидел и ничего не делал. Я ему говорил: "Ты многое умеешь. Почему не ищешь работу?". Он отвечал: "Что я буду искать?". Многие люди имеют такую ​​проблему. И я ее имел: когда не можешь сам за себя переступить, принять какие-то вещи. Автор: Facebook "Кайф - выходить из положения в ситуации, которые осуществить, казалось бы, невозможно"

Удивительно, что у тебя была такая проблема.

Человек порой думает, что он слишком умен для чего-то. Типа, чего я буду вести социальные сети? Я буду фильмы снимать. У меня с 2014 до 2018 год не было социальных сетей никаких. Просто поудалял все аккаунты. Только сейчас восстановил. Это произошло, когда я переехал в Америку. Просто в один момент отшибло. Я это видел среди многих эмигрантов, которые не порвали связи с Украиной. Они не ассимилировались, не стали американцами, а у них была какая-то боль за тем, что их будто вырвали с корнем и куда-то перебросили в другое место. Удаляя свои соцсети, как будто отсекали связи с внешним миром. А если и хранили какие-то страницы, то меняли там имена или только первую букву фамилии оставляли. Такой странный психологический момент. Думаю, проблема в том, что они сами себя не могли найти.

Ты перешел этот этап так же?

Да, это было падение на дно. А потом прорыв вверх. Сейчас это стремительное возвышение. Все делали круглые глаза, что у меня фейсбука нету. Но тогда хотелось выделяться такими вещами. Это еще одно привлечения внимания к себе. Хотя я сейчас все равно отличаюсь. У меня на фейсбуке нет никаких новостей - пустая новостная лента. В тот момент, когда человек принимает решение что-то делать, мир это чувствует. И начинает давать то, что нужно Но дело не в этом. Есть много коучей, которые советуют: возьми себя в руки, сделай что-нибудь. Я не совсем разделяю таких мыслей. Это насилие над человеком. Если человек не может, то он не может. Если это пихать и продавить, это для человека в результате будет слишком травматично, и тогда он будет большое скатывания назад, в еще более глубокую депрессию. Думаю, что такие люди на самом деле просто не хотят изменений. В глубине души они хотят ныть, чтобы все просто их жалели.

Говорят, карантин - это возможность отдаться творчеству.

Но основная проблема у людей в это время - где найти деньги. Отдаться творчеству - это прекрасно, но если не будет что есть, то зачем нужно это творчество. Но и им можно зарабатывать деньги. Я только тем и занимаюсь. Творчество - это моя единственная сфера деятельности: кино, клипы, музыка и литература. И так последние 10 лет. Я состоятельный человек в принципе. У меня просто были большие расходы перед тем, как начался карантин, поэтому деньги быстро закончились во время весеннего локдауна. Я люблю деньги. Были времена, когда я был миллионером. Теперь уже нет, потому что много денег потратил на свою перезагрузку: какое-то время просто ничего не делал, поэтому они быстро закончились. Теперь я знаю, что снова заработаю. Кто-то скажет: "Ну и ясно. Ты ездил в Америку". Но и другие поехать могут. Это элементарно.

Хорошо зарабатывать на искусстве удавалось в Америке или в Украине?

Это было без привязки к территории. Америка только упростила многое - сняла потребность долго объяснять, зачем снимать кино. В тот момент, когда человек принимает решение что-то делать, мир это чувствует. И начинает давать то, что нужно. Правила, по которым он работает, четкие. Если чего-то не делаешь, значит, что-то и не происходит. Нам с детства убивают в голову ложные представления. Девушкам: найди чувака, который будет деньги зарабатывать, потому что сами они на это не способны. Чувакам вбивают, что надо идти на работу, иначе не заработаешь пенсию. Люди, очень часто думая о каких-то эфемерных вещах в будущем, забывают о том, что происходит сейчас. А жить надо только в этой секунде. О прошлом и будущем можно вообще забыть. Это просто вымышленные категории, которые придуманы для того, чтобы отвлекать человека от реальной жизни. Чтобы он был механизмом в системе. Жизнь происходит сейчас. Решение, которое примешь именно теперь, уже изменит жизнь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "В Америке я нашел родину, которой никогда не знал" - Александр Фразе-Фразенко

Когда мы снимали фильм "Лышега", не могли поехать в другие страны, то мы просто нашли операторов в других странах, где нам надо было записать. Я по скайпу брал у Виктора Морозова интервью через мессенджер. А оператор записывал. Кайф - выходить из положения в ситуации, которые осуществить, казалось бы, невозможно. Можно либо отказаться от своей идеи или переиграть ситуацию так, чтобы все-таки воплотить ее. Единые критерии успеха - адаптивность, настойчивость и уверенность в том, что делаешь. В условиях пандемии физических лиц-предпринимателей загнали в достаточно жесткие рамки. Как сообщает ООН, 10% украинского малого и среднего бизнеса по причине пандемии уже находится на грани банкротства. Ко всему, для предпринимателей в 2021 году увеличиваются налоги. На этот год государственный бюджет предусматривает повышение с 1 января минимальной заработной платы и прожиточного минимума. Именно от этих показателей зависит размер ЕСВ и единого налога. Соответственно, ЕСВ возрастет до 1320 грн, единый налог - до 227 грн для ФЛП 1 группы, до 1200 грн для - 2 группы.