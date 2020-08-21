Буковина побила суточный антирекорд по количеству больных Covid-19

Буковина снова побила антирекорд. Фото: REUTERS

20 августа коронавирус подтвердили у 208 буковинцев. Это рекордное число больных, выявленных в области за сутки.

Таким образом от первого зарегистрированного случая заболевания в области обнаружили 8505 случаев коронавируса, сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Фейсбук.

Кроме того, 20 августа выздоровели от Covid-19 56 больных. Общее количество тех, кто вылечился составляет 5764 человека.

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За сутки 19 августа коронавирусноую болезнь подтвердили 2134 лицам, были госпитализированы 407 больных, умерли 40 пациентов с Covid-19 - это сразу три антирекорды.