Будут учить раньше: в Украине хотят трансформировать школьный предмет

Украинские ученики будут учить информатику иначе. Фото: unsplash

В Украине планируют усовершенствовать школьный предмет "Информатика". Над новой программой работают Министерство цифровой трансформации и Министерство образования и науки.

"На сегодняшний день мы работаем с Министром образования для того, чтобы трансформировать предмет "Информатика", сделать его не с 5-го класса, а со 2-го и более методологически добавить туда направления цифровой грамотности", - заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время дискуссии на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

По словам чиновника, ребенок начинает овладевать цифровыми навыками еще до школы.

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"Еще малым детям современные родители включают мультфильмы, дают планшеты или телефоны. Это нужно делать грамотно, устанавливать приложения, которые учат предметам или интересной информации через геймификацию процесса".

Федоров также добавил, что Минцифры запустило на базе 76 высших учебных заведений пилотный проект по предпринимательству, где можно многому научиться в цифровой сфере. Такой предмет запустят и в школах.

В Украине едва ли не ежемесячно объявляют о цифровизации различных услуг. Министр цифровой информации Михаил Федоров заявил, что благодаря такому темпу Украина стала лидером цифровых услуг в мире. Действительно ли цифровизация в стране успешная Gazeta.ua узнавала в эксперта ІТ-технологий Виктора Евпака.