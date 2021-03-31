Будут судить медиков Национального института рака - пациентка умерла после операции

Этот инцидент уличили в ходе проведения негласных следственных действий. Фото: pinterest.com

3-х врачей Национального института рака обвиняют в смерти человека.

Пациентка умерла после неудачной операции. Медиков будут судить в Голосеевском районном суде города Киева, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Согласно материалам следствия, врач-анестезиолог Национального института рака перед началом оперативного вмешательства, не проведя предоперационную подготовку пациентки, ввел в ее организм препараты, которые являются несовместимыми при одновременном введении. Указанные действия привели к резкому ухудшению состояния здоровья женщины и в дальнейшем к наступления ее смерти", - пишут в сообщении.

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Двое других обвиняемых - личный врач пациентки и врач-патологоанатом - скрыли ошибку анестезиолога. Они проводили вскрытие тела и внесли в медицинскую документацию недостоверные сведения о причине смерти.

Этот инцидент уличили в ходе проведения негласных следственных (розыскных) действий. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила информацию.

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