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среда, 31 марта 2021 19:27

Будут судить медиков Национального института рака - пациентка умерла после операции

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Будут судить медиков Национального института рака - пациентка умерла после операции
Этот инцидент уличили в ходе проведения негласных следственных действий. Фото: pinterest.com

3-х врачей Национального института рака обвиняют в смерти человека.

Пациентка умерла после неудачной операции. Медиков будут судить в Голосеевском районном суде города Киева, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Согласно материалам следствия, врач-анестезиолог Национального института рака перед началом оперативного вмешательства, не проведя предоперационную подготовку пациентки, ввел в ее организм препараты, которые являются несовместимыми при одновременном введении. Указанные действия привели к резкому ухудшению состояния здоровья женщины и в дальнейшем к наступления ее смерти", - пишут в сообщении.

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Двое других обвиняемых - личный врач пациентки и врач-патологоанатом - скрыли ошибку анестезиолога. Они проводили вскрытие тела и внесли в медицинскую документацию недостоверные сведения о причине смерти.

Этот инцидент уличили в ходе проведения негласных следственных (розыскных) действий. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила информацию.

Врачи положили в морозильник живого новорожденного ребенка. Когда увидели, что он шевелится, главврач предложил его утопить.

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