Будут ли теплыми первые выходные осени

 
Ексклюзивы
1/5
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 369
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 792
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 666
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 2493
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 612
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
1 Просмотров: 270
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
6 Просмотров: 639
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
Просмотров: 2232
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
Просмотров: 1476
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
1 Просмотров: 3609
Фото
Все фото
11
7
15
12
2
Искали диверсантов: показали учения спецназа Нацгвардии с новейшим вооружением
Искали диверсантов: показали учения спецназа Нацгвардии с новейшим вооружением
&quot;Вовка бояться - в президенты не ходить&quot; - активисты пришли к Зеленскому
"Вовка бояться - в президенты не ходить" - активисты пришли к Зеленскому
Как праздновали День Одессы: концерт, салют и ни одной маски
Как праздновали День Одессы: концерт, салют и ни одной маски
Форма для столичных коммунальщиков на Ukrainian Fashion Week. Среди моделей - Владимир Кличко
Форма для столичных коммунальщиков на Ukrainian Fashion Week. Среди моделей - Владимир Кличко
К приезду Зеленского ночью клали асфальт
К приезду Зеленского ночью клали асфальт
Видео
Все видео
6-летняя девочка из Трускавца стала звездой интернета
6-летняя девочка из Трускавца стала звездой интернета
51 смерть и более 2700 новых больных в сутки: Украина бьет рекорды по коронавирусу
51 смерть и более 2700 новых больных в сутки: Украина бьет рекорды по коронавирусу
Погони, перестрелки и невероятные пейзажи: вышел трейлер фильма о Бонде
Погони, перестрелки и невероятные пейзажи: вышел трейлер фильма о Бонде
Установили участников перестрелки под Киевом - среди них граждане РФ
Установили участников перестрелки под Киевом - среди них граждане РФ
Украина снова установила рекорд по количеству смертей от коронавируса
Украина снова установила рекорд по количеству смертей от коронавируса
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2448
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 639
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 945
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5922
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3429
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 сентября 2020
Просмотров: 180
Старі романи
Ранньої весни або ось тепер, на дальніх підступах до ранньої осені, зі мною робиться щось таке, що почуваюся чужим і зайвим у деяких улюблених ...
пятница, 04 сентября 2020 12:03

Будут ли теплыми первые выходные осени

  Комментировать
Будут ли теплыми первые выходные осени
В большинстве регионов Украины на выходных будет тепло. Фото: pixabay

В выходные в Украине будет теплая погода.

В некоторых регионах ожидаются грозовые дожди и шквалы, сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

5 сентября в большинстве областей температура воздуха будет находиться в комфортных пределах: +22 ... 27 ° C.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вскоре стартует озимая посевная: как спасти урожай

На востоке и юго-востоке, а также в Днепре с районами ожидается до + 30 ° C. В воскресенье, 6 сентября, станет теплее еще на +2 ... 4 ° C.

В западных областях Украины атмосферный фронт принесет дожди с грозами. Там похолодает до +18 ... 22 ° C.

5 сентября дожди также ожидаются на юге Украины, висока вероятность ливней с грозами и даже шквалов. На остальной территории Украины осадки маловероятны.

В Киеве на выходных потеплеет. В субботу ожидается до + 26 ° C, а в воскресенье - до + 28 ° C. Без существенных осадков.

4 сентября на большинстве территорий Украины жара спадет и пройдут кратковременные дожди с грозами. Лишь на востоке температура будет держаться на уровне +34°С.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Будут ли теплыми первые выходные осени». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
сентября

Над Верховной Радой впервые подняли украинский флаг

"Кто против тирании– встаньте!"- премьера переросла в акцию протеста

На Закарпатье создали военное формирование

В российском лагере погиб украинский поэт

Ученый изобрел азбуку и назвал своим именем

Самое читаемое
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
6
 2 Просмотров: 45092
Президент футбольного клуба показала зону бикини
Президент футбольного клуба показала зону бикини
5
 Просмотров: 13005
В октябре магазины перестанут принимать монеты 25 коп.: подробности
В октябре магазины перестанут принимать монеты 25 коп.: подробности Просмотров: 10206
&quot;Начал с бабки с дедом, еще 7&quot;: 15-летний подросток расправился с родственниками и отчитался в Telegram
"Начал с бабки с дедом, еще 7": 15-летний подросток расправился с родственниками и отчитался в Telegram
6
 Просмотров: 9072
Оккупанты обстреляли из &quot;Смерча&quot; украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов
Оккупанты обстреляли из "Смерча" украинские позиции вблизи поселка Победа на Луганщине, погибли 17 бойцов
 Просмотров: 7209
Общество
"Ущербные люди" - депутат Киевсовета обозвал митингующих
"Ущербные люди" - депутат Киевсовета обозвал митингующих Просмотров: 45
Какие профессии в СССР были наиболее прибыльными
Какие профессии в СССР были наиболее прибыльными Просмотров: 117
Украинцам будут рассказывать о влиянии 4G и 5G на здоровье
Украинцам будут рассказывать о влиянии 4G и 5G на здоровье Просмотров: 144
6-летняя девочка из Трускавца стала звездой интернета
6-летняя девочка из Трускавца стала звездой интернета
 Просмотров: 648
МОН хочет страховать от коронавируса учителей и детей
МОН хочет страховать от коронавируса учителей и детей Просмотров: 99
Больше всего комментируют
7
"Слуга" Верещук летала с зонтиком над столичным мостом
5
"Украина начинается там, где живет и работает человек"
3
Заседание ТКГ: Кравчук довел до истерики россиянина Грызлова
3
Дело вагнеровцев: журналиста Бутусова зовут в прокуратуру
2
Зеленский назвал Лероса предателем
Голосов: 53082
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua