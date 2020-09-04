Будут ли теплыми первые выходные осени

В большинстве регионов Украины на выходных будет тепло. Фото: pixabay

В выходные в Украине будет теплая погода.

В некоторых регионах ожидаются грозовые дожди и шквалы, сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

5 сентября в большинстве областей температура воздуха будет находиться в комфортных пределах: +22 ... 27 ° C.

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На востоке и юго-востоке, а также в Днепре с районами ожидается до + 30 ° C. В воскресенье, 6 сентября, станет теплее еще на +2 ... 4 ° C.

В западных областях Украины атмосферный фронт принесет дожди с грозами. Там похолодает до +18 ... 22 ° C.

5 сентября дожди также ожидаются на юге Украины, висока вероятность ливней с грозами и даже шквалов. На остальной территории Украины осадки маловероятны.

В Киеве на выходных потеплеет. В субботу ожидается до + 26 ° C, а в воскресенье - до + 28 ° C. Без существенных осадков.

4 сентября на большинстве территорий Украины жара спадет и пройдут кратковременные дожди с грозами. Лишь на востоке температура будет держаться на уровне +34°С.