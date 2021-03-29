Будут болеть уши, глаза и почки - астрологиня шокировала медицинским гороскопу на неделю

Вовремя обратитесь за советом к врачу. Не назначайте сами себе лекарства. Фото: pixabay.com

Неделя с 29 марта по 4 апреля будет богатой на неожиданности. Не удивляйтесь, если в вашу жизнь вернутся прежние друзья и любимые. Отнеситесь к этому с недоверием, потому что ничего хорошего такие встречи не принесут. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Будет надоедать усталость из-за бессонницы, - говорит астрологиня. - Выпейте молоко или чай с медом перед сном. Утром дайте мышцам хорошо поработать. Принимайте контрастный душ. Избегайте операций на репродуктивных органах. Не оставляйте без внимания боли в почках. Вовремя обратитесь за советом к врачу. Не назначайте сами себе лекарства. Следите за списком противопоказаний и аллергическими реакциями. Запишитесь к стоматологу. Удачно пройдет протезирование. Не игнорируйте боли в ушах и глазах. Могут напомнить о себе отит и конъюнктивит".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Начнет раздражать все вокруг. Расслабиться поможет генеральная уборка. Освободите шкаф от одежды, которую не носите. Пусть в вашу жизнь придет то, что будет радовать глаз и душу.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Этот период сложный последствиями. Держите под рукой успокоительное и полагайтесь на опыт старшего поколения.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

В воскресенье стоит предлагать любимым переехать жить к вам. Изменения в личной жизни улучшат самочувствие. Забудете о мигрени.

Рак (22 июня - 22 июля)

С новыми косметическими процедурами лучше подождать до следующей недели. Сейчас кожа может отреагировать сыпью и припухлостью.

Лев (23 июля - 23 августа)

Затяжной кашель спровоцирует боль в груди. Вовремя лечите трахеиты и бронхиты.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Горечь во рту свидетельствует о проблемах с желчным и печенью. Запланируйте визит к гастроэнтерологу.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Не находитесь в течение длительного времени в душных помещениях. Перед сном хорошо проветривайте комнату. Не стоит ставить себе диагнозы и заниматься самолечением.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Хроническая усталость будет валить с ног. Стоит больше времени уделить сну.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Замедляется процесс пищеварения. Налегайте на зелень и овощи.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Собираться в путешествие лучше в четверг. В пути вас ждут приятные приключения. Имейте под рукой обезболивающее и лекарство от головной боли.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Придерживайтесь поста. Замените сладости на сухофрукты.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Напомнят о себе проблемы с пищеварением. Некоторое время придется провести в постели. Хороший результат даст новая диета. Быстро сбросите лишние килограммы.

29 марта берегите уши от холода. Одевайтесь по погоде. Астрологиня дала неожиданные прогнозы и советы.