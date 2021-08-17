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вторник, 17 августа 2021 07:42

Будет печь и пойдут дожди: кому не повезет с погодой

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Будет печь и пойдут дожди: кому не повезет с погодой
В Сумах, Херсоне и Кропивницком температура днем составит +32°С. Фото: pixabay.com

17 августа в большинстве областей ожидается жара. В то же время запад Украины накроют дожди, которые принесут прохладу.

Осадки ожидаются также в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях, сообщает "Униан". Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией, которая будет преобладать сегодня в областных центрах.

В Киеве ожидается небольшая облачность. Температура воздуха днем составит +33°С.
Во Львове во вторник пройдет ливень и будет пасмурно. Сплошная облачность и температура днем в пределах +21°С.
В Луцке пройдет небольшой дождь, прогнозируется небольшая облачность. Днем будет до +24°С.
В Ровно во вторник ожидается небольшая облачность и сильный ливень, днем воздух прогреется до +26°С.
В Тернополе 17 августа пройдет гроза, днем столбики термометров покажут +27°С, будет небольшая облачность.
В Хмельницком сегодня также небольшая облачность и ливень, днем температура будет достигать +30°С.
В Ивано-Франковске пройдет гроза и будет небольшая облачность. Днем ожидается +26°С.
В Черновцах во вторник - небольшая облачность, днем жара до +31°С, но и ливень.
В Виннице сегодня температура будет достигать рекордных +32°С, ожидаются небольшая облачность и дождь.
В Житомире во вторник - ливень и жаркие +34°С.
В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, днем термометры покажут +33°С.
В Сумах, Херсоне и Кропивницком температура днем составит +32°С, ясно и безоблачно.
В Полтаве сегодня - небольшая облачность, температура воздуха +19...30°С, небольшой дождь.
В Одессе 17 августа будет ясно и безоблачно, температура днем достигнет отметки +29°С.
В Николаеве также будет ясно и безоблачно, днем воздух прогреется до +31°С.
В Запорожье сегодня дневная температура составит +29°С, но пройдет небольшой дождь.
В Харькове - небольшая облачность, температура днем ожидается в пределах +31°С, немного дождливо.
В Днепре будет сухо и почти безоблачно, температура днем +30°С.
В Симферополе во вторник пройдет ливень, будет небольшая облачность и до +27°С.

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В среду свежий воздух вместе с дождями распространится в восточном направлении. Теплые ночи еще продлятся в южной части и на востоке Украины. Грозовые дожди и понижение температуры воздуха в столице также предполагается в среду. Ночью ожидается +15...20°С, а после четверга даже +11...17°С.

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